2020-01-10T08:32:20+03:00
Общество

Астролог рассказала о знаках зодиака — «хамелеонах»

Такие люди рождаются на смене времен года и сами постоянно меняются
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Астрологи назвали самые изменчивые знаки зодиакаАстрологи назвали самые изменчивые знаки зодиакаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Выпадающие на смену времен года знаки зодиака принято считать "хамелеонами" или "гибкими". Люди рожденные в эти периоды сами постоянно меняются, сообщила астролог Лесли Хейл.

Она рассказала, что все 12 знаков делятся на три группы - начало, середина и смена сезонов. "Кардинальными" или открывающими являются Овен, Весы, Рак и Козерог, "фиксированными" - Телец, Лев, Скорпион и Водолей, а вот Деву, Стрельца, Рыб и Близнецов обычно называют "изменчивыми".

Такие люди каждый день могут вести себя совершенно по-разному, поэтому астролог советует им сначала разобраться в своей жизни и лишь потом помогать другим.

Особенно легко к новым условиям приспосабливаются близнецы, правда, не могут терпеть скуку, а вот девы рождаются в один из самых "печальных" периодов года, когда теплое лето сменяется осенью. Представители этого знака обычно верны любимым делам и всегда сфокусированы. Их навыки и идеи приносят пользу обществу.

Стрельцы предпочитают быть лучше остальных, постоянно ищут приключений и бывают немного жестоки в своей честности. Рыбы же считаются самыми эмоциональными и ранимыми из "хамелеонов", но зато имеют хорошую интуицию, передает WomensHealth.

Сайт kp.ru ранее писал о том, как шутят представители определенных знаков зодиака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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