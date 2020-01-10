С завышенными тарифами за ЖКХ будут бороться штрафами

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:15:16+03:00

За завышенные цифры в платежках коммунальщиков будут штрафовать Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В России планируют бороться с завышением тарифов за ЖКХ с помощью штрафов. Наказывать за незаконное накручивание стоимости коммуналки будут ресурсоснабжающие организации.

Соответствующую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабмин внесет на рассмотрение парламента в сентябре. В профильном комитете Госдумы отметили, что готовы поддержать инициативу, так как данная проблема характерна для многих российских регионов.

— Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно, — комментирует «Известиям» глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. — Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане.

Депутаты сходятся во мнении, что сегодня россияне не понимают каким образом формируются цены в платежках и почему одни и те же услуги имеют разную стоимость.

В 2019 году тарифы ЖКХ повышались дважды — в январе на 1,7% и в июле на 2,4%, помимо привычных трат в платежках появилась графа – вывоз мусора. В 2020-м году повышение будет единоразовое, оно произойдет 1 июня и составит в среднем на 4 процента.

Тем не менее, эксперты не уверены, что штрафными санкциями можно решить все проблемы отрасли.

- Нельзя говорить, что тарифы растут только из-за завышения. Все постепенно дорожает: газ, железо для труб, специальная техника, поэтому стоимость услуг ЖКХ повышается. Хотя, на мой взгляд, львиная доля удорожания – это неэффективность самой отрасли, которая была полностью заброшена в девяностые годы, - рассуждает член рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсений Беленький.

Сегодня 70 процентов коммуникаций, используемых в коммунальном хозяйстве, были возведены еще в советское время. Для их замены требуется внушительное финансирование, пишет RT.

ИСТОЧНИК KP.RU