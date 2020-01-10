С завышенными тарифами за ЖКХ будут бороться штрафами
В России планируют бороться с завышением тарифов за ЖКХ с помощью штрафов. Наказывать за незаконное накручивание стоимости коммуналки будут ресурсоснабжающие организации.
Соответствующую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабмин внесет на рассмотрение парламента в сентябре. В профильном комитете Госдумы отметили, что готовы поддержать инициативу, так как данная проблема характерна для многих российских регионов.
— Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно, — комментирует «Известиям» глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. — Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане.
Депутаты сходятся во мнении, что сегодня россияне не понимают каким образом формируются цены в платежках и почему одни и те же услуги имеют разную стоимость.
В 2019 году тарифы ЖКХ повышались дважды — в январе на 1,7% и в июле на 2,4%, помимо привычных трат в платежках появилась графа – вывоз мусора. В 2020-м году повышение будет единоразовое, оно произойдет 1 июня и составит в среднем на 4 процента.
Тем не менее, эксперты не уверены, что штрафными санкциями можно решить все проблемы отрасли.
- Нельзя говорить, что тарифы растут только из-за завышения. Все постепенно дорожает: газ, железо для труб, специальная техника, поэтому стоимость услуг ЖКХ повышается. Хотя, на мой взгляд, львиная доля удорожания – это неэффективность самой отрасли, которая была полностью заброшена в девяностые годы, - рассуждает член рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсений Беленький.
Сегодня 70 процентов коммуникаций, используемых в коммунальном хозяйстве, были возведены еще в советское время. Для их замены требуется внушительное финансирование, пишет RT.
ИСТОЧНИК KP.RU