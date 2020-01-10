СК возбудил дело против экс-главврача роддома Москвы, в котором погиб ребенок
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшей заведующей московским роддомом №27 Марины Сармосян. Врача обвиняют в халатности и использовании запрещенной методики, из-за чего три новорожденных ребенка стали инвалидами, еще одна девочка умерла.
Сайт kp.ru писал, что Сармосян лично принимала участие в неудачных родах. В настоящий момент она находится под домашним арестом. Несколько врачей больницы временно отстранены от практики.
В сюжете СК на YouTube сообщается о том, что акушеры, вероятно, использовали "прием Кристеллера". Он заключается в том, чтобы буквально выдавить ребенка из утробы, когда ослабли потуги. Роженицы просили врачей делать кесарево сечение, но главврач не разрешила. Все это привело к трагическим последствиям.
Следователи тщательно разбираются в обстоятельствах случившегося. Привлечены лучшие эксперты Москвы и России.
Следователи возбудили уголовное дело против заведующей роддомом №27 в Москве Марины Сармосян.
ИСТОЧНИК KP.RU