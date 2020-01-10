Причиной авиакатастрофы в Алматы могло стать обледенение самолёта

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:37:27+03:00

27 декабря 2019 года самолёт авиакомпании Bek Air потерпел крушение при взлёте из аэропорта Алматы / Фото: МЧС Казахстана

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Крушение самолёта авиакомпании Bek Air могло произойти по причине обледенения воздушного судна. Об этом сообщил вице-президент Казахстана Ерик Асанбаев, ссылаясь на предварительный отчёт работы комиссии. Он также подчеркнул, что в загрузке и центровке самолёта при взлёте не было никаких нарушений.

Напомним, что 27 декабря 2019 года самолёт авиакомпании Bek Air потерпел крушение при взлёте из аэропорта Алматы. Fokker 100 пропал с радаров через минуту после взлёта, потерял высоту и пробил бетонное ограждение, столкнувшись с двухэтажным строением.

Изначально следствие рассматривало три версии произошедшего: ошибку экипажа, техническую неисправность или неверную работа навигационных служб.

В самолёте находились 93 пассажира и пять человек экипажа. Жертвами стали 12 человек. Сайт kp.ru публиковал полную хронологию трагедии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752085" frameborder="0"></iframe> Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…

ИСТОЧНИК KP.RU