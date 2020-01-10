Причиной авиакатастрофы в Алматы могло стать обледенение самолёта
Крушение самолёта авиакомпании Bek Air могло произойти по причине обледенения воздушного судна. Об этом сообщил вице-президент Казахстана Ерик Асанбаев, ссылаясь на предварительный отчёт работы комиссии. Он также подчеркнул, что в загрузке и центровке самолёта при взлёте не было никаких нарушений.
Напомним, что 27 декабря 2019 года самолёт авиакомпании Bek Air потерпел крушение при взлёте из аэропорта Алматы. Fokker 100 пропал с радаров через минуту после взлёта, потерял высоту и пробил бетонное ограждение, столкнувшись с двухэтажным строением.
Изначально следствие рассматривало три версии произошедшего: ошибку экипажа, техническую неисправность или неверную работа навигационных служб.
В самолёте находились 93 пассажира и пять человек экипажа. Жертвами стали 12 человек. Сайт kp.ru публиковал полную хронологию трагедии.
Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…
ИСТОЧНИК KP.RU
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