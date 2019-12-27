2019-12-27T07:06:25+03:00
Происшествия

В Казахстане разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 100 человек

Согласно первой предварительной информации, погибли в результате крушения - девять [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Казахстане потерпел крушением самолет авиакомпании Bek Air. На борту находились порядка 100 человек - 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Воздушное судно летело из Алма-Аты в Нурсултан. По предварительным данным, погибли девять человек.

Известно, что самолет разбился в аэропорту вылета. Авиакатастрофа произошла при взлете. Самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. Отмечается, что возгорания за столкновением не последовало.1

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При взлете пассажирского самолета выполнявшего рейс Алматы Нур-Султан произошло крушение
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- Сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радара. На борту 95 пассажиров, пять членов экипажа. Борт авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома. Есть выжившие, - пишет аэропорт Алма-Аты на своей странице в социальной сети.

По факту случившегося создана правительственная комиссия по расследованию катастрофы. Об этом распорядился премьер-министра Казахстана Аскар Мамин. В состав комиссии войдут министр индустрии и инфраструктурного развития РК, а также представители других госорганов.

На данный момент проводится эвакуация пассажиров.

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Первое видео с места крушения самолета в Казахстане
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ИСТОЧНИК KP.RU

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