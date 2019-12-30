2019-12-30T08:45:28+03:00
Общество

Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы с участием самолета Bek Air в Казахстане

Эксперты заявили, что трагедия могла произойти из-за технической неисправности судна
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Следствие рассматривает три версии крушения авиасудна Bek Air в Казахстане. Так, по словам экспертов, причинами трагедии могли стать: ошибка экипажа, техническая неисправность или неверная работа навигационных служб.

Бортовые самописцы потерпевшего самолета казахстанской авиакомпании Bek Air находятся в хорошем состоянии и переданы накануне в Межгосударственный авиационный комитет в Москву.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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