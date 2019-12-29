Полная хронология авиакатастрофы самолета Bek Air в Казахстане: пропал с радаров через минуту после взлета

Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы, которая произошла 27 декабря. Самолет авиакомпании Bek Air пропал с радаров через минуту после взлета. Сделав полукруг, воздушное судно начало терять высоту, а затем врезалось в бетонное ограждение. Погибли 15 человек, больше 30 получили ранения.

- Для того, чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы, приводим поминутную хронологию действий служб алма-атинского аэропорта, - говорится в сообщение, приведенном на странице аэропорта в социальной сети.

Самолет пропал с радаров через минуту после взлетаФото: Рушан КАЮМОВ

Отмечается, что регистрация на рейс началась в 5:35 по местному времени, а закончилась в 6:35. В 7:03 объявили об окончании посадки. Взлет произошел в 7:21, уже в 7:22 борт пропал с радаров.

В 7:24 руководитель полетов объявил тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта.

Самолет при крушении влетел в постройку. Фото: МЧС Казахстана

В 7:27 - аварийно-спасательная команда аэропорта собрана в квадрате 6 "К".

7:35 - от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 "А".

- В 7:36 на место авиапроисшествия прибывает первый пожарно-спасательный расчет СПАСОП аэропорта, передает информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 "В" и начинает эвакуацию пассажиров, - написано в хронологии авиакатастрофы.

В 7:38 на место прибыл полный состав СПАСОП и приступил к эвакуации пассажиров. В 07:39 начальник СПАСОП запросил дополнительные силы медицинских учреждений Алма-Аты, а в 7:42 аварийно-спасательная команда аэропорта находилась на месте происшествия уже в полном составе.

Полная эвакуация всех пассажиров с места крушения самолета была закончена в 8:10.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752085" frameborder="0"></iframe> Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…

Напомним, как писал сайт kp.ru, в аварийно-спасательных работах принимали участие порядка тысячи человек. На борту самолета находились 100 человек, 5 из которых члены экипажа. Капитан воздушного судна погиб при крушении. Иностранцы тоже были, но не россияне.

Авиаэксперт в разговоре с "КП" назвал возможные причины крушения. В МВД Казахстана также выдвинули версии. Следствие движется по трем направлениям.

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