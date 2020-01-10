10 Янв. 2020 2020-01-10T13:39:55+03:00

Близкие и родные Юрия Абрамова называют его исключительно позитивным человеком Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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В минувший четверг, 9 января, умер Юрий Абрамов - солист группы "140 ударов в минуту" и талантливый диджей. О его смерти сообщил основатель музыкального проекта, композитор Сергей Конев.

"Не стало Юры Абрамова, друзья, подробностей пока не знаю сам", - написал он у себя на странице во "Вконтакте".

Позже похожая запись появилась в официальном сообществе группы в социальной сети. Создатели страницы сообщили подписчикам, что маме артиста Наталье очень нужна финансовая помощь для проведения похорон, и призвали пользователей достойно проводить Юрия в последний путь.

Группа "140 ударов в минуту" была сформирована в 1998 году. Визитной карточкой коллектива стала песня "Тополя". Также хитами считаются композиции "У меня есть ты, котенок" и "Я скучаю по тебе, моя малышка".

Релиз последнего альбома группы под названием "Нонсенс" состоялся 29 марта 2019 года.

140 ударов в минуту - Тополя (Official video).

ИСТОЧНИК KP.RU