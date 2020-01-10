Умер Юрий Абрамов - солист группы "140 ударов в минуту"
В минувший четверг, 9 января, умер Юрий Абрамов - солист группы "140 ударов в минуту" и талантливый диджей. О его смерти сообщил основатель музыкального проекта, композитор Сергей Конев.
"Не стало Юры Абрамова, друзья, подробностей пока не знаю сам", - написал он у себя на странице во "Вконтакте".
Позже похожая запись появилась в официальном сообществе группы в социальной сети. Создатели страницы сообщили подписчикам, что маме артиста Наталье очень нужна финансовая помощь для проведения похорон, и призвали пользователей достойно проводить Юрия в последний путь.
Группа "140 ударов в минуту" была сформирована в 1998 году. Визитной карточкой коллектива стала песня "Тополя". Также хитами считаются композиции "У меня есть ты, котенок" и "Я скучаю по тебе, моя малышка".
Релиз последнего альбома группы под названием "Нонсенс" состоялся 29 марта 2019 года.
140 ударов в минуту - Тополя (Official video).
ИСТОЧНИК KP.RU