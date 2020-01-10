2020-01-10T13:16:14+03:00
Общество

Принесите слонам елки: новогодние деревья собирают в Московском зоопарке

Животным украсят вольеры и дадут полакомиться еловыми ветками
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Животным украсят вольеры и дадут полакомиться еловыми ветками. Фото: moscowzoo.ruЖивотным украсят вольеры и дадут полакомиться еловыми ветками. Фото: moscowzoo.ru
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За восемь лет у некоторых москвичей появилась традиция: после новогодних праздников отдавать елки в зоопарк. Деревья становятся украшениями вольеров животных, а также новыми игрушками или полезными лакомствами.

- За первую неделю 2020 года мы уже успели получить от столичных предпринимателей более 1500 деревьев. При этом число желающих подарить обитателям зоопарка новогоднюю ель или сосну растет день ото дня. Прием новогодних деревьев продлится до 15 января, - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Как правило, предприниматели отдают в зоопарк те елки, которые не удалось распродать до 31 декабря. А в вольерах животных они могут быть очень полезны. Для одних зверей ели и сосны - это любопытный предмет, который можно исследовать, для других - вкусная добавка в ежедневный рацион. Снежный барс, восточноевропейские рыси, пума, амурский тигр любят точить свои когти, а голубые бараны и овцебыки лакомятся полезной хвоей, также чешут о древесные стволы свои рога.

- Хвоя содержит много ценных биологических компонентов, богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами. Поэтому ели и сосны становятся полезным «десертом» для многих животных, - рассказали в столичном зоопарке.

Деревья становятся украшениями вольеров животных, а также новыми игрушками или полезными лакомствами. Фото: moscowzoo.ru

Деревья становятся украшениями вольеров животных, а также новыми игрушками или полезными лакомствами. Фото: moscowzoo.ru

Елочками уже украсили вольеры азиатских слонов, снежных барсов, белых медведей, индийских львов, овцебыков и многие другие обитатели зоопарка.

Важно

Елки не принимаются от частных лиц, поскольку ели, которые стояли в квартире и использовались в качестве новогоднего декора, могут быть опасны для животных.

- На их ветках остаются части пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега. Кроме того, простоявшие долгое время в помещении деревья теряют свои аромат и становятся малопривлекательными для животных, - объясняют в Московском зоопарке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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