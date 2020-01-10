2020-01-10T16:37:54+03:00
Общество

Медведев назвал никотиносодержащие смеси «редкой дрянью»

Премьер-министр предложил запретить подобную продукцию на территории всего ЕАЭС
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Медведев предложил запретить никотиносодержащие смеси на территории всего Евразийского союзаМедведев предложил запретить никотиносодержащие смеси на территории всего Евразийского союзаФото: REUTERS
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил запретить некурительные никотиносодержащие смеси на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он заявил на совещании с главой МВД Владимиром Колокольцевым и и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

- У нас границ нет, и если это останется где-то в другой стране, эту дрянь все равно будут завозить, - приводит слова Медведева ТАСС.

Премьер подчеркнул, что он совсем недавно узнал о существовании таких смесей и леденцов, которые крайне быстро вызывают привыкание. Причем, содержание никотина в этой продукции порой во много раз превышает обычную сигарету. А купить её может, по сути, любой ребенок.

Медведев поручил принять необходимые меры, «чтобы пресечь распространение этой отравы», а также обратиться от имени РФ в Евразийскую экономическую комиссию с тем, чтобы запретить этот продукт на территории всего ЕАЭС.

Напомним, сегодня Совфед внес в Госдуму поправки о запрете никотиносодержащих смесей, заявил глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Ранее этот же вопрос поднимал замминистра здравоохранения Олег Салагай. Он предложил запретить продавать несовершеннолетним никотиновые смеси, наравне с уже запрещенными снюсами и насваем. После этого МВД и Роспотребнадзор в свою очередь должны были провести внеплановые проверки в торговых точках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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