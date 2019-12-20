Никотиносодержащие смеси запретят продавать несовершеннолетним наравне со снюсами и насваем

СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-20T11:51:14+03:00

Запрет на продажу подросткам должен распространяться на все виды табачной продукции, а не только на снюс и насвай Фото: Мария ЛЕНЦ

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На заседании комитета Совета Федерации по социальной политике обсудили запрет на продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним в России. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. По его мнению, табачные смеси должны быть запрещены наравне с уже попавшими под ограничения на продажу несовершеннолетним снюсы и насваи.

- Сегодня, по данным наркологов, каждый день в нашей стране скорая доставляет кого-то с расстройствами поведения и отравлением, вызванными употреблением никотина. Поэтому сегодня проблема потребления никотиносодержащих смесей и их дополнительного регулирования стоит очень остро, - выразил своё беспокойство Салагай.

Замминистра здравоохранения считает, что новые никотиносодержащие смеси еще быстрее старых позволяют получить лошадиную дозу никотина и их нужно учесть в законодательстве.

- На наш взгляд представлялось бы целесообразным приравнять в плане регулирования никотиносодержащие смеси к тем видам жевательного и сосательного табака, которые уже урегулированы в антитабачном законе. Таким образом мы решим проблему со свободной продажей этих веществ для несовершеннолетних, - цитирует слова Олега Салагая ТАСС.

Ранее kp.ru рассказывал о масштабной войне против некурительной табачной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU