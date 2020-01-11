2020-01-11T10:05:35+03:00
Общество

Социологи рассказали, в каком возрасте россияне впервые попробовали алкоголь и сигареты

Большинство жителей страны впервые ощутили вкус табака и спиртного в кругу друзей
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Социологи рассказали, в каком возрасте россияне впервые попробовали алкоголь и сигаретыСоциологи рассказали, в каком возрасте россияне впервые попробовали алкоголь и сигаретыФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Социологи рассказали, при каких обстоятельствах и в каком возрасте россияне впервые попробовали алкоголь и выкурили первую сигарету. В опросе участвовали 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 35 лет.

По данным экспертов, большинство жителей страны ощутили во рту дым табака и привкус спиртных напитков в компании друзей по учебе. Таких оказалось 32,5%. Еще 21,6% сказали, что в этот момент находились рядом с родственниками, а 12,1% в кругу знакомых или соседей, 2,6% с коллегами.

Эксперты также выяснили, что 21,6% выкурили первую сигарету в компании приятелей по учебе, а 10,2% с соседями. Тех, кто впервые закурил с родственниками оказалось меньше всего - 1,4%.

Как пишет RT, ссылаясь на исследование ФНИСЦ РАН, 21% опрошенных россиян и вовсе никогда не пили алкоголь, а 56,6% никогда не пробовали курить. Средний возраст россиян, впервые попробовавших алкоголь, - 16, 1 год, а сигареты - 16,8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Джуд Ло - "КП": Реальный Папа Римский никогда не был нашей мишенью
Джуд Ло о прогулке в плавках по пляжу в "Новом Папе": Думал, будет стыдно перед детьми
Стало известно, кого назначили новым султаном Омана
Instagram и Facebook удаляют посты с поддержкой Сулеймани
Зеленский рассказал, чего ждет Украина после признания Ираном вины в крушении Boeing 737 в Тегеране
Социологи рассказали, в каком возрасте россияне впервые попробовали алкоголь и сигареты
Трамп заявил о необходимости наладить торговые отношения между США и Россией
Президент Ирана заявил о продолжении расследования крушения украинского Boeing 737 в Тегеране
Глава МИД Ирана сообщил, что украинский Boeing 737 был сбит из-за "человеческой ошибки"
На Украине заявили, что у России «нет надводного флота»
Небензя: Принятая СБ ООН резолюция по Сирии действительно важна для нуждающегося населения
В Госдуме осудили резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой войны
Умер султан Омана Кабус бен Саид, правивший страной с 1970 года
СБ ООН принял резолюцию о трансграничной помощи Сирии
Канада добивается от Ирана более широкого участия в расследовании крушения Boeing
Пентагон выделил дополнительно $135 миллионов на военную базу в Кувейте
Президент Абхазии обсудил с замсекретаря СБ России ситуацию в республике и пути ее нормализации
Из-за приостановки производства Boeing 737 MAX компания Spirit уволила 2,8 тысячи сотрудников
Петросян заверил телезрителей, что «Смехопанораму» не закроют
Российские конькобежцы завоевали золотые медали в командном спринте на Чемпионате Европы
Трамп заявил, что убитый генерал Сулеймани планировал атаки на четыре американских посольства
Иран готовится объявить причину крушения украинского лайнера
Глава МИД Украины: В момент последнего разговора пилотов упавшего «Боинга» с диспетчерами обстановка на борту была штатная
Россию обязали выплатить Украине $82 миллиона из-за Крыма
Верховный суд Абхазии постановил назначить повторные выборы президента страны
Зеленский сообщил, что провел второй телефонный разговор с Трюдо после катастрофы в Иране
В Сети появились данные о неудачной операции США против еще одного иранского военачальника
Минобороны обвинило американский эсминец в сближении с российским кораблем