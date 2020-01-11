Социологи рассказали, в каком возрасте россияне впервые попробовали алкоголь и сигареты

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:05:35+03:00

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Социологи рассказали, при каких обстоятельствах и в каком возрасте россияне впервые попробовали алкоголь и выкурили первую сигарету. В опросе участвовали 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 35 лет.

По данным экспертов, большинство жителей страны ощутили во рту дым табака и привкус спиртных напитков в компании друзей по учебе. Таких оказалось 32,5%. Еще 21,6% сказали, что в этот момент находились рядом с родственниками, а 12,1% в кругу знакомых или соседей, 2,6% с коллегами.

Эксперты также выяснили, что 21,6% выкурили первую сигарету в компании приятелей по учебе, а 10,2% с соседями. Тех, кто впервые закурил с родственниками оказалось меньше всего - 1,4%.

Как пишет RT, ссылаясь на исследование ФНИСЦ РАН, 21% опрошенных россиян и вовсе никогда не пили алкоголь, а 56,6% никогда не пробовали курить. Средний возраст россиян, впервые попробовавших алкоголь, - 16, 1 год, а сигареты - 16,8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU