Джуд Ло о прогулке в плавках по пляжу в "Новом Папе": Думал, будет стыдно перед детьми

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:57:21+03:00

Эта сцена, появившаяся ещё в трейлере сериала "Новый папа", вызвала большой ажиотаж как вокруг сериала, так и по поводу отличной формы Джуда Ло Фото: кадр из фильма

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В преддверии выхода сериала "Новый Папа" актер Джул Ло дал интервью кинообозревателю kp.ru Стасу Тыркину и рассказал о сцене, которая уже после премьеры трейлера продолжения истории крайне необычного главы католической церкви вызвала много шума. В одном из эпизодов герой Джуда Ленни Беллардо проходит по пляжу в одних плавках в окружении прекрасных женщин. Актер признался, что идея с красотками, играющими в пляжный волейбол за спиной у ослепительно красивого Папы Римского, пришла к режиссеру Паоло Соррентино спонтанно.

- Сцена, в которой Ленни Белардо выходит из моря, была в сценарии, поэтому я знал, что нам придётся ее снять. Но вдруг ко мне подходит Паоло Соррентино, с неожиданной идеей, как это у него часто бывает. А на следующий день я прихожу на площадку, точнее на пляж, и вижу, что весь он заполнен какими-то потрясающими моделями, - рассказал Джуд Ло в интервью kp.ru. Актер также волновался, что такую рискованную сцену могут не оценить - в том числе и его собственные дети:

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- Когда вышел трейлер, в него, конечно, не могли не включить эту сцену. Я был даже немного шокирован таким хайпом, мне это было весьма удивительно. Думал, будет стыдно перед детьми. Опасался, что они скривят физиономии и скажут мне: «Папочка, что же ты натворил?». Но им на самом деле понравилось, они очень смеялись.

Также Джуд Ло рассказал о работе с актером Джоном Малковичем, реакции самой католической церкви на сериалы "Молодой папа" и "Новый папа" и о собственных способах сохранить себя в форме.

ИНТЕРВЬЮ

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С исполнителем роли Папы римского Пия XIII (в миру Ленни Белардо) мы беседуем в кабинете директора Венецианского фестиваля во время официальной премьеры «Нового Папы», нового сезона сериала Паоло Соррентино. Джуд — настолько занятой артист, что интервью он дает между проходом по красной дорожке и поклонами по окончании фильма. По этой причине на нем был одетый на белую майку-алкоголичку смокинг Армани с вшитым прямо в воротник шелковым шарфом в горошек. Выглядел в этом наряде Джуд еще более шикарно, чем в специально сшитом для него папском облачении (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU