Джуд Ло - "КП": Реальный Папа Римский никогда не был нашей мишенью

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:23:39+03:00

Папа Римский Ленни Беллардо, которого играет Джуд Ло в новом сериале - человек более чем противоречивый, но его образ с настоящим Папой никак не связан Фото: кадр из фильма

Актер, сыгравший в "Новом папе" Паоло Соррентино, рассказал, что целью сериала было исследование католической церкви, а не её осуждение

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11 января на платформе "Амедиатека" стартует сериал "Новый папа" итальянского режиссера Паоло Соррентино, являющийся продолжением успешного сериала "Молодой папа", где рассказывается история вымышленного главы католической церкви. Голливудский актер Джуд Ло, сыгравший в обоих сериалах главного героя, дал интервью кинообозревателю kp.ru Стасу Тыркину и рассказал о реакции католиков на эту довольно провокационную работу.

- У нас не было цели пристыдить или унизить церковь. Или как-то судить её. Думаю, у Паоло получилось исследование католической веры — он как бы подносит зеркало церкви, и, по-моему, она это оценила, - объяснил Джуд Ло. Также актер рассказал, что при создании образа своего героя, обладающего довольно длинным списком недостатков, он никак не опирался на образ реального Папы Римского.

- Реальный Папа Римский никогда не был нашей мишенью. По крайней мере я об этом даже не думал. Сам по себе Папа Франциско никогда не был для нас предметом исследования, хотя я и его поклонник — думаю, что он очень хороший. Он проповедует любовь — эмпатию, поддержку, душевную щедрость и правду, что очень важно.

Более подробно узнать о том, как проходили съёмки сериала "Новый папа", можно в путеводителе по сериалам kp.ru.

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С исполнителем роли Папы римского Пия XIII (в миру Ленни Белардо) мы беседуем в кабинете директора Венецианского фестиваля во время официальной премьеры «Нового Папы», нового сезона сериала Паоло Соррентино. Джуд — настолько занятой артист, что интервью он дает между проходом по красной дорожке и поклонами по окончании фильма. По этой причине на нем был одетый на белую майку-алкоголичку смокинг Армани с вшитым прямо в воротник шелковым шарфом в горошек. Выглядел в этом наряде Джуд еще более шикарно, чем в специально сшитом для него папском облачении (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU