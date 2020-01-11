Джуд Ло - "КП": Реальный Папа Римский никогда не был нашей мишенью
11 января на платформе "Амедиатека" стартует сериал "Новый папа" итальянского режиссера Паоло Соррентино, являющийся продолжением успешного сериала "Молодой папа", где рассказывается история вымышленного главы католической церкви. Голливудский актер Джуд Ло, сыгравший в обоих сериалах главного героя, дал интервью кинообозревателю kp.ru Стасу Тыркину и рассказал о реакции католиков на эту довольно провокационную работу.
- У нас не было цели пристыдить или унизить церковь. Или как-то судить её. Думаю, у Паоло получилось исследование католической веры — он как бы подносит зеркало церкви, и, по-моему, она это оценила, - объяснил Джуд Ло. Также актер рассказал, что при создании образа своего героя, обладающего довольно длинным списком недостатков, он никак не опирался на образ реального Папы Римского.
- Реальный Папа Римский никогда не был нашей мишенью. По крайней мере я об этом даже не думал. Сам по себе Папа Франциско никогда не был для нас предметом исследования, хотя я и его поклонник — думаю, что он очень хороший. Он проповедует любовь — эмпатию, поддержку, душевную щедрость и правду, что очень важно.
Более подробно узнать о том, как проходили съёмки сериала "Новый папа", можно в путеводителе по сериалам kp.ru.
Новый Папа (2019): Трейлер.HBO выпустил трейлер сериала Новый Папа
ИНТЕРВЬЮ
Джуд Ло: Я не пользуюсь даже электронной почтой, не то что Твиттером или Инстаграмом
С исполнителем роли Папы римского Пия XIII (в миру Ленни Белардо) мы беседуем в кабинете директора Венецианского фестиваля во время официальной премьеры «Нового Папы», нового сезона сериала Паоло Соррентино. Джуд — настолько занятой артист, что интервью он дает между проходом по красной дорожке и поклонами по окончании фильма. По этой причине на нем был одетый на белую майку-алкоголичку смокинг Армани с вшитым прямо в воротник шелковым шарфом в горошек. Выглядел в этом наряде Джуд еще более шикарно, чем в специально сшитом для него папском облачении (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU