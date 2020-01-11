2020-01-11T11:26:58+03:00
Общество

Россияне на Новый год больше пользовались интернетом, чем звонили

Краснодарский край и Свердловская область стали рекордсменами по объемам использованного трафика
Мария ИГНАТЬЕВА
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Россияне на Новый год больше пользовались интернетом чем звонилиРоссияне на Новый год больше пользовались интернетом чем звонилиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россияне в новогоднюю ночь 2020 больше пользовались интернет, а звонили наоборот меньше. В первый час общий объем переданного интернет-трафика у одного из операторов сотовой связи вырос на 46,3% по сравнению с прошлым годом, а у другого в четыре раза.

Среди регионов-лидеров, которые больше всех передали данные, как пишет ТАСС, операторы назвали Москву и Московскую область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Республику Башкортостан, Свердловскую область и Дальний Восток.

Если говорить о звонках, то за первые часы текущего года их число сократилось на 3,9% по сравнению с 2019 годом. Один из операторов сотой сети назвал точные цифры. В новогоднюю ночь, по их данным, абоненты совершили 440 миллионов звонков. В общей сложности они проговорили порядка 16,7 миллионов часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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