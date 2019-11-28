2019-11-28T05:20:17+03:00
Общество

Большинство россиян не хотят продлевать новогодние каникулы за счет отпуска

Возможностью сделать праздники длиннее намерены только 15% сотрудников отечественных компаний
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В 2019 году 31 декабря выпадает на вторник и считается рабочим днемВ 2019 году 31 декабря выпадает на вторник и считается рабочим днемФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Большинство работающих россиян – 67 процентов – не хотят продлевать новогодние каникулы за счет отпуска или отгула, воспользоваться такой возможностью и подольше отдохнуть от работы в праздники планируют только 15%, остальные этот вопрос для себя еще не решили. Такие данные приводятся в исследовании портала по поиску работы Superjob.

«15% сотрудников отечественных компаний продлят новогодние каникулы отпусками и отгулами. Две трети трудоустроенных граждан (67%) не будут удлинять новогодние каникулы отпусками и отгулами», - цитирует ТАСС сообщение Superjob.

Новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января

Новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января

Напомним, как писал сайт kp.ru, в этом году 31 декабря выпадает на вторник и считается рабочим днем, хоть и сокращенным на один час, только работодатель может сделать его для своих работников выходным. Ранее в Роструде рассказали, что продлить новогодние праздники можно за счет отпуска или использовать для этого отгулы.

Как продлить новогодние каникулы.Роструд разъяснил правила продления новогодних каникул за счёт отпуска

ИСТОЧНИК KP.RU

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