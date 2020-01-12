2020-01-12T13:57:33+03:00
Политика

В Пентагоне боятся отстать по уровню развития от вооруженных сил России и Китая

Генерал ВВС США Джо Хайтен заявил, что у американцев есть преимущества, но это не будет иметь значения, если «соперник» развивается быстрее
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Пентагоне не изменяют принципам и вновь в списке стран, которые являются потенциальными конкурентами, называют Россию и КитайВ Пентагоне не изменяют принципам и вновь в списке стран, которые являются потенциальными конкурентами, называют Россию и КитайФото: REUTERS
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Американский генерал заявил, что темпы развития вооруженных сил США должны быть не ниже, чем у «соперников». В качестве соперников заместитель главы Объединенного комитета начальников Штабов Джон Хайтен назвал Россию и Китай, при этом последний, по мнению генерала, развивается с «невероятной скоростью».

- Так что мы должны быть уверены, что мы развиваемся как минимум теми же темпами, что потенциальные противники, - его интервью приведено на сайте Пентагона.

Гнерал считает, что США хоть и являются лидерами по "многим параметрам", но все может измениться, если американцы будут развиваться медленнее, чем другие страны.

В Пентагоне уже не в первый раз называют Россию и Китай своими "главными угрозами". Об этом даже было сказано в официальном докладе - Стратегии национальной безопасности США. При этом американцы боятся отстать от Китая в вопросе создания новых военных технологий - мешает обогнать китайцев им недостаток финансирования отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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