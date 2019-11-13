СЕГОДНЯ 04:04 2019-11-13T04:24:18+03:00

В Пентагоне вновь назвали Россию и Китай «самыми серьезными угрозами» для США Фото: REUTERS

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Самыми серьезными угрозами для Соединенных Штатов остаются Россия и Китай, но КНР для Америки еще боле опасный соперник, чем наша страна. Об этом говорится в опубликованном 12 ноября заявлении министерства обороны США.

«Стратегия национальной безопасности США исходит из того, что восстанавливается конкуренция великих держав. Китай и Россия – две наиболее серьезные угрозы. Китай с его быстро растущей экономикой представляет более значительную угрозу», - говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

По версии американского Минобороны, Народно-освободительная армия КНР «является национальной армией, а военной силой Коммунистической партии Китая», и Пекин постоянно ее совершенствует, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Китай уже давно пугает Пентагон стремительным развитием своих военных технологий, и США всерьез боятся потерять преимущество. А о мифической угрозе, которая якобы исходит от России, американские генералы говорят постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU