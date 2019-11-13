В Пентагоне вновь назвали Россию и Китай «самыми серьезными угрозами» для США
Самыми серьезными угрозами для Соединенных Штатов остаются Россия и Китай, но КНР для Америки еще боле опасный соперник, чем наша страна. Об этом говорится в опубликованном 12 ноября заявлении министерства обороны США.
«Стратегия национальной безопасности США исходит из того, что восстанавливается конкуренция великих держав. Китай и Россия – две наиболее серьезные угрозы. Китай с его быстро растущей экономикой представляет более значительную угрозу», - говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.
По версии американского Минобороны, Народно-освободительная армия КНР «является национальной армией, а военной силой Коммунистической партии Китая», и Пекин постоянно ее совершенствует, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Китай уже давно пугает Пентагон стремительным развитием своих военных технологий, и США всерьез боятся потерять преимущество. А о мифической угрозе, которая якобы исходит от России, американские генералы говорят постоянно.
ИСТОЧНИК KP.RU