Миллер подтвердил, что «Северный поток-2» возможно достроить своими силами

12 Янв. 2020 2020-01-12T15:17:43+03:00

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Технологических препятствий для завершения строительства «Северного потока-2» в России нет. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Напомним, президент США подписал оборонный бюджет на 2020 год, он ввел санкции в отношении иностранной компании Allseas, которая выполняла работы по прокладыванию газовых труб для «Северного потока-2».

Санкции привели к приостановке работ, но в России заявили, что несмотря на попытки США помешать реализации, строительство завершат до конца 2020 года. Для этого используют судно «Академик Черский». На его транспортировку из Находки до Балтики уйдет около двух месяцев. Судно дооснастят и смогут приступать к работе, но в компании Allseas надеются, что смогут обойти американские ограничения и сами завершат проект.

- Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому «Северный поток — 2» будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет, -сообщил Миллер.

Против американских санкций выступали в Германии. Действий представителей Белого дома расценили в ФРГ, как попытку вмешательства в дела Европы, тем более, что Allseas - не американская, а швейцарская компания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751287" frameborder="0"></iframe> Владимир Чижов: «Санкции замедлят, но не остановят 'Северный поток-2'».Санкции США в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" могут задержать, но не остановить ход проекта. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на онлайн пресс-конференции организованной МИА "Россия сегодня" в понедельник

ИСТОЧНИК KP.RU