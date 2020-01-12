2020-01-12T15:17:43+03:00
Общество

Миллер подтвердил, что «Северный поток-2» возможно достроить своими силами

Из-за американских санкций компания Allseas прервала работу по укладке труб
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Газовый проект завершат в 2020 годуГазовый проект завершат в 2020 годуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Технологических препятствий для завершения строительства «Северного потока-2» в России нет. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Напомним, президент США подписал оборонный бюджет на 2020 год, он ввел санкции в отношении иностранной компании Allseas, которая выполняла работы по прокладыванию газовых труб для «Северного потока-2».

Санкции привели к приостановке работ, но в России заявили, что несмотря на попытки США помешать реализации, строительство завершат до конца 2020 года. Для этого используют судно «Академик Черский». На его транспортировку из Находки до Балтики уйдет около двух месяцев. Судно дооснастят и смогут приступать к работе, но в компании Allseas надеются, что смогут обойти американские ограничения и сами завершат проект.

- Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому «Северный поток — 2» будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет, -сообщил Миллер.

Против американских санкций выступали в Германии. Действий представителей Белого дома расценили в ФРГ, как попытку вмешательства в дела Европы, тем более, что Allseas - не американская, а швейцарская компания.

Владимир Чижов: «Санкции замедлят, но не остановят 'Северный поток-2'».Санкции США в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" могут задержать, но не остановить ход проекта. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на онлайн пресс-конференции организованной МИА "Россия сегодня" в понедельник

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава МВД Украины заявил о задержании убийц Амины Окуевой
"В НАТО устали от США":Госдума оценила призыв министра Британии не полагаться на Америку
"Заметное дружелюбие": В Германии обсуждают итоги встречи Путина и Меркель
США заявили о разрушении российского "спутника-убийцы"
Миллер подтвердил, что «Северный поток-2» возможно достроить своими силами
Спасти маленьких кенгуру: С неба в Австралии посыпалась морковка небесная
Нетаньяху обвинил власти Ирана во лжи о крушении самолета в Тегеране
Вулкан Тааль проснулся на Филиппинах, власти начали эвакуацию жителей
Принц Уильям о решении Гарри «выйти из семьи»: «Я обнимал брата всю жизнь, но теперь мы отдельные лица»
Президент Абхазии обжалует решение ЦИК о повторных выборах
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб на гонках "Дакар"
В Пентагоне боятся отстать по уровню развития от вооруженных сил России и Китая
В Чешском ресторане 13 человек отравились угарным газом
Хватит платить за эти блюда: шеф-повара рассказали, что лучше не заказывать в итальянских ресторанах
На Жулебинском бульваре в Москве сгорел Bentley
Эксперты предупредили об активности вируса Shopper для смартфонов
Выборы президента Абхазии назначили на 22 марта
Представители Горбачева опровергли, что он выступал за отмену новогодних каникул в России
Пошел на траурный митинг, пришел на демонстрацию: Посол Великобритании в Тегеране объяснил свое задержание