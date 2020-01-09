2020-01-09T03:00:03+03:00
Общество

В России готовы достроить «Северный поток-2» самостоятельно

В случае, если копания Allseas не сможет возобновить работу над проектом из-за американских санкций
Юлия САЛЬНИКОВА
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"Северный поток-2" запустят до конца 2020 года"Северный поток-2" запустят до конца 2020 годаФото: REUTERS
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Проект «Северный поток-2» в Росси могут реализовать своими силами. Судно, которое заменить технику компании Allseas, в стране есть. Как сообщил «Известиям» гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, речь идет об «Академике Черском». Это единственное в России судно, с помощью которого можно укладывать трубы под водой. Пока корабль находится в Находке. Чтобы добраться до Балтики, уйдет около двух месяцев.

- Задержка строительства «Северного потока – 2» неизбежна, но некритична,- считает эксперт.

Использовать российское судно будут в случае, если компания Allseas не сможет возобновить работу из-за американских санкций. Напомним, президент США Дональд Трамп подписал в декабре оборонный бюджет на 2020 год. В документе сказано о санкциях в отношении проекта "Северный поток-2". Американцы дали подрядчику, компании Allseas, меньше месяца на то, чтобы свернуть работу. В Германии американские санкции назвали попыткой представителей Белого дома вмешаться во внутренние дела Европы.

В компании Nord Stream 2 сообщили, что из 2,46 тыс. км газопровода проложено уже 2,3 тысяч, подрядчик работает над скорейшим завершением проекта. Не исключено, что в компании Allseas в ближайшее время вновь начнут прокладывать трубы "Северного потока-2".

Министр энергетики России подтвердил - газопровод запустят до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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