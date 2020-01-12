Глава МВД Украины заявил о задержании убийц Амины Окуевой

12 Янв. 2020 2020-01-12T16:23:59+03:00

Арсен Аваков напомнил, что в 2017 году неизвестные убили чеченского добровольца Ато и ее супруга

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Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал в соцсетях о задержании убийц Амины Окуевой, чеченского добровольца Ато.

- В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Адама Осмаева и Амины Окуевой на жд перезде под Киевом. Осмаев был ранен, была убита Амина Акуева, - напомнил министр.

Аваков отметил, что на месте убийства было брошено автоматическое оружие, которое и помогло определить киллеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754249" frameborder="0"></iframe> На Украине задержали убийц Амины Окуевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU