Глава МВД Украины заявил о задержании убийц Амины Окуевой
Арсен Аваков напомнил, что в 2017 году неизвестные убили чеченского добровольца Ато и ее супруга
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Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал в соцсетях о задержании убийц Амины Окуевой, чеченского добровольца Ато.
- В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Адама Осмаева и Амины Окуевой на жд перезде под Киевом. Осмаев был ранен, была убита Амина Акуева, - напомнил министр.
Аваков отметил, что на месте убийства было брошено автоматическое оружие, которое и помогло определить киллеров.
На Украине задержали убийц Амины Окуевой.
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ИСТОЧНИК KP.RU