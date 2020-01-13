Число киберпреступлений в России может вырасти с 14 до 30 процентов

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:16:20+03:00

Это произойдет к 2023 году

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Число киберпреступлений будет расти год от года, к такому выводу пришли аналитики организации «Интернет-розыск».

К 2023 году количество фиксируемых нарушений изменится с 14 до 30 процентов и это будет связано, в первую очередь, с низкой раскрываемостью и слабыми возможностями по идентификации онлайн-злоумышленников.

По данным статистики Генпрокуратуры, за январь–ноябрь 2019 года правоохранительные органы зарегистрировали 261 208 киберпреступлений. Этот показатель – седьмая часть от общего количества уголовных дел. Прирос по сравнению с 2018 годом – 67,1%.

Львиная доля преступлений совершается с целью украсть средства с банковских карт клиента или его счетов.

Регулярные утечки в Сеть персональных данных облегчают работу мошенникам.

- Порой в Сети обсуждаются даже такие преступления как убийства. Если в ближайшие годы проблема идентификации интернет-злоумышленников не будет решена, то к 2023 году удельная доля подобных преступлений может вырасти до 30–32% от общего числа регистрируемых уголовных дел в стране, — комментирует «Известиям» руководитель «Интернет-розыска» Игорь Бедеров.

ИСТОЧНИК KP.RU