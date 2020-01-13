Медленное изменение климата принесет России больше время, чем пользы

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:08:18+03:00

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Первый план России по адаптации к изменению климата представляет собой признание рисков и возможностей, связанных с глобальным потеплением. В документе говорится, что изменение погоды неизбежно будет оказывать влияние на социально-экономическое развитие страны.

Отмечается, что России предстоит приспособиться к увеличению засухи, сильных дождей, наводнений, лесных пожаров и инфекционных заболеваний. Кроме того в стране может начаться обучение по вопросам изменения климата в школах.

Эксперты отмечают, что страна богатая ископаемым топливом может воспользоваться преимуществами более высоких температур и таяния льда. В частности, для отопления будет затрачиваться меньше энергии, а доступ для судоходства в Арктике будет расширен. Кроме того глобальное потепление может привести к расширению сельскохозяйственного производства, пишет сайт argumenti.ru.

В российском гидрометеорологическом центре отметили. Что даже в январе текущего года температура воздуха сохраняется выше климатической нормы. В частности, метеорологи предупредили, что не стоит ждать и крещенских морозов. Так, в Москве и Подмосковье в ночь на 19 января ожидается небольшой минус или нулевая температура, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU