На Шри-Ланке приземлился самолет с двумя мертвыми пассажирами
В международном аэропорту Бандаранаике на Шри-Ланке приземлился лайнер авиакомпании Thai Airways с двумя мертвыми пассажирами.
Самолет направлялся из саудовской Джидды в индонезийский аэропорт Сурабая, когда женщине и мужчине на борту стало плохо. Экипаж запросил экстренную посадку в Коломбо. Приземление состоялось в понедельник,13 января, в 02:45 по местному времени (00:15 мск) и прошло успешно.
Однако, согласно данным портала ColomboPage, к этому моменту оба пассажира уже были мертвы. Что стало причиной их смерти, не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU