2020-01-13T14:02:54+03:00
Происшествия

На Шри-Ланке приземлился самолет с двумя мертвыми пассажирами

Мужчине и женщине стало плохо во время перелета из Саудовской Аравии в Индонезию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В международном аэропорту Бандаранаике на Шри-Ланке приземлился лайнер авиакомпании Thai Airways с двумя мертвыми пассажирами.

Самолет направлялся из саудовской Джидды в индонезийский аэропорт Сурабая, когда женщине и мужчине на борту стало плохо. Экипаж запросил экстренную посадку в Коломбо. Приземление состоялось в понедельник,13 января, в 02:45 по местному времени (00:15 мск) и прошло успешно.

Однако, согласно данным портала ColomboPage, к этому моменту оба пассажира уже были мертвы. Что стало причиной их смерти, не сообщается.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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