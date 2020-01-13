Счетная палата призывает отказываться от одноразовой упаковки

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:34:18+03:00

В ведомстве считают, что без должного освещения система обращения с отходами работает неэффективно

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Счётная палата России заявила в своём отчёте "Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта "Экология", что обновлённая система обращения с отходами не будет работать достаточно эффективно без пропаганды отказа от лишней одноразовой упаковки и использования многоразовых товаров.

Также отмечается, что недостаточно разработаны пути для раздельного сбора мусора, в первую очередь пищевого. Это может помешать работе предприятий по переработке отходов, для которых они являются сырьём.

Напомним, что с 1 января 2019 года в России началась "мусорная реформа". В рамках нацпроекта "Экология" обновят систему обращения с отходами. По программе к 2024 году вместо 7%, зарегистрированных в 2019 году, будет отправляться на переработку 36% бытового мусора.

Напомним, что в конце 2019 года на форуме в "Сколково" представители "Росатома" заявили о том, что скоро в России создадут 7 федеральных центров по переработке опасных отходов. Они будут установлены на территории бывших заводов по уничтожению химического оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU