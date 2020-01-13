2020-01-13T17:55:47+03:00
Общество

Запашный сравнил характер русского медведя и тигра

Представитель известной династии отметил, что процесс дрессировки больше напоминает воспитание
Елена АКИМОВА
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Эдгард Запашный объяснил тонкости дрессировки животных в циркахЭдгард Запашный объяснил тонкости дрессировки животных в циркахФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Известный дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о тонкостях работы с животными и поделился своим взглядом на ситуации, когда дрессировщиков обвиняют в жестокости.

По словам Запашного, дрессура – это не про жестокость, а про воспитание. Нельзя применять одинаковые методы к воспитанию кавказской овчарки и тойтерьера.

-Современные дрессировщики фактически становятся родителями для собственных животных. Они находятся рядом с ними с самого детства. Дрессировщик не только воспитатель, но и ветеринар, - рассказывает собеседник ФАН.

Каждый специалист знает о своем питомце больше, чем любой ветеринар: где найти вену, как проколоть кожу слона иголкой, кто самый опасный.

- Например, медведи. Они еще с древности являются неотъемлемой частью нашей страны. Это про наш русский характер: мы мощные, сильные, не дадим себя в обиду… Если мы говорим о тайге, то там медведь наряду с тигром — одно из самых опасных животных. Но даже с ними можно найти общий язык, все зависит от опыта, харизмы дрессировщика. Другими словами, в работе с любым животным все зависит от опыта самого дрессировщика, от того, сколько времени он готов посвящать работе, чтобы найти с ним общий язык, - заключил Эдгард Запашный.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что скандальная история с оскорблением Сергеем Доренко братьев Запашных в эфире радиостанции «Говорит Москва» дошло до суда. Московских цирк Вернадского, который возглавляют талантливые дрессировщики, на днях подал иск о возмещении материального ущерба. Его оценили почти в 18 миллионов рублей. По словам адвоката цирка, именно на эту сумму возмущенные зрители вернули в кассу билеты, будучи под впечатлением от радиоэфира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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