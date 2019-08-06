2019-08-06T14:21:21+03:00
Общество

Братья Запашные оценили ущерб от слов Доренко в эфире почти в 18 миллионов рублей

Администрация цирка уверяет, что зрители стали массово сдавать билеты
Анастасия ВАРДАНЯН
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Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и художественный руководитель `Большого Московского цирка` Аскольд Запашный в редакции `Комсомольской правды`.Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и художественный руководитель `Большого Московского цирка` Аскольд Запашный в редакции `Комсомольской правды`.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Скандальная история с оскорблением Сергеем Доренко братьев Запашных в эфире радиостанции «Говорит Москва» дошло до суда. Московских цирк Вернадского, который возглавляют талантливые дрессировщики, на днях подал иск о возмещении материального ущерба. Его оценили почти в 18 миллионов рублей. По словам адвоката цирка, именно на эту сумму возмущенные зрители вернули в кассу билеты, будучи под впечатлением от радиоэфира.

Напомним, Доренко в декабре 2018 назвал дрессировщика Эдгарда Запашного «звереубийцей».

- Это цирк животных, что в 21 веке уже запрещено во многих странах и справедливо запрещено в передовых странах. Условно говоря, это не запрещено в Центральноафриканской республике, куда и придется переехать Запашному рано или поздно. Потому что, если он хочет придерживаться первобытных норм, то придется следовать в Африку скоро. Там все еще найдутся места, где подобных примут, - заявил радиоведущий в эфире.

Первоначально иск был адресован не только радиостанции, но и самому ведущему. Однако после смерти Сергея Доренко, которого не стало 9 мая этого года, братья Запашные изменили требования. «Комсомолке» удалось пообщаться с Аскольдом Запашным, который всерьез настроен добиваться наказания в суде.

- После его смерти мы решили отозвать адресованный персонально ему иск. Сейчас все претензии к радиостанции, которая опорочила нашу честь и деловую репутацию. Это не нормально, когда ведущий позволяет себе откровенно хамские высказывания, а руководство даже никак не реагирует. Самого Доренко я раньше уважал, но потом он начал пить и нести чушь в эфире.

- Неужели люди стали массово сдавать билеты после одного радиоэфира. Или финансовые претензии все-таки натянуты?

- Финансовые санкции это всегда удар по организации. Поэтому мы пошли таким путем. «Ну ладно извините»: сказать легко и просто. Чтобы люди думали в следующий раз нужно ударить по кошельку.

Судебные слушания стартуют уже в ближайшее время. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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Адвокат Запашных заявил о многомиллионном ущербе от слов Доренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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