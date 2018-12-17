2018-12-17T20:56:53+03:00
Общество

Эдгард Запашный раскритиковал идею открытия постоянной площадки Cirque du Soleil в России

По словам известного дрессировщика, появление постоянной площадки всемирно известного цирка негативно скажется на развитии российского циркового искусства
Александр ДЖУМАЕВ
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По словам Запашного, проведение на площадке мероприятий, не имеющих отношения к цирку, "ничего не значит"По словам Запашного, проведение на площадке мероприятий, не имеющих отношения к цирку, "ничего не значит"Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Генеральный директор Большого московского цирка, известный дрессировщик Эдгард Запашный заявил в понедельник, что многофункциональность стационарной площадки Cirque du Soleil не означает, что цирк не станет ее главным пользователем.

По словам Запашного, проведение на площадке мероприятий, не имеющих отношения к цирку, "ничего не значит". "У меня в Большом Московском цирке недавно проходил съезд бухгалтеров "1С", а до этого мы делали презентацию автомобиля, а до этого у нас кто-то отмечал день рождения - говорит ли это о том, что Большой Московский цирк теперь не базируется в Большом Московском цирке?", - приводит ТАСС заявление Запашного.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Запашный заявил о несогласии со строительством постоянной площадки Cirque du Soleil в России в ходе заседания Совета по культуре и искусству с участием президента России Владимира Путина. Артист аргументировал свою позицию тем, что ее появление негативно повлияет "не только на российский цирк, но и на российский спорт в том числе". Представители Cirque du Soleil, в свою очередь, заявили о том, что речь идет о многофункциональном зале, предназначенном для проведения самых разных мероприятий, а не о стационарном театре. Запашный также отметил, что строительство подобной площадки позволит цирку надолго закрепиться в России.

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