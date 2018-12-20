2018-12-21T01:33:02+03:00
Звезды

«Мне стыдно за этого человека»: Запашный ответил Доренко, заявившему, что у артистов «мозг 4-летнего ребенка»

Ранее известный ведущий эмоционально высказался об укротителе, незаметно переключившись на всех его коллег
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Эдгард Запашный ответил на выпад Сергея Доренко.Эдгард Запашный ответил на выпад Сергея Доренко.
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В конце прошлой недели известный дрессировщик пожаловался Владимиру Путину на то, что у Цирка дю Солей появится стационарная площадка, которую строит компания миллиардера Михаила Гуцериева. Это, на взгляд Эдгарда Запашного, негативно скажется на российском цирке и спорте. Президент пообещал разобраться с ситуацией.

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Генеральный директор Дю Солей ,Россия обвинила меня во лжи,что они будут арендаторами этой площадки!Отвечаю : ВЫ ВО ВСЕМ МИРЕ АРЕНДАТОРЫ и эта ваша форма работы,но уже 25 лет вы арендуете НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ площадки в Лас Вегасе!
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Представители Канадского цирка уже заявили, что являются якорными арендаторами и планируют всего 70 представлений в год. А сам Гуцериев заявил, что подаст на Запашного в суд.

Общество разделилось на тех, кто поддержал Запашного, и тех, кто его критикует. Среди недовольных поступком укротителя Сергей Доренко. Известный теле- и радиоведущий, глава радиостанции «Говорит Москва» в эфире своего утреннего шоу во вторник решил «пройтись» по дрессировщику, а заодно «зацепил» и его коллег в артистических кругах.

rasstriga.pastushokrasstriga.pastushok
Сегодня пробью 30к в телеге https://t.me/rasstriga.
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- Давайте расскажем про этого звероубийцу Запашного. Это кошмар! -начал монолог Сергей Доренко. - Я должен сказать со всей уверенностью, что я всегда презирал абсолютно все артистические круги. Всех. Что такое артисты? Это зазнавшиеся наглые беспардонные дети. Это развязные беспардонные дети, у которых мозг 4-летнего ребенка, они никогда не развиваются. Среди артистов интеллектуалов я знаю, наверное, двух-трех, с которыми можно разговаривать. Например, Дмитрий Маликов интеллектуал. Хаматова умная. На самом деле интеллектуалов среди артистов почти нет. Это бессмысленные тени людей, это выросшие дети, но не выросшие мозгом. И они ведут себя как дети.

zapashny.ruzapashny.ru
Доренко,ФАС
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- Я думаю, что Запашный даже не подлец — многие пишут, что он подлец, кляузы президенту сочиняет — я думаю, что у него просто мозг 4-летнего ребенка. Увидев папу, он начинает кляузничать: «А у Маши лучше бублик, а у Пети лучше неваляшка». Зачем его вообще туда пустили? Ну туда же пустили артистов. А артисты все в общем интеллектуальный отстой. Он - один из них. Он — блистательный идиот как все.

zapashny.ruzapashny.ru
А ты заготовил на зиму новых финских курток? Я да.
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- Россия привыкла равняться на артистов, думая, что они аристократы. В России всегда артисты были рабами. Рабы Шереметьевых, рабы Юсуповых, это были рабы. Это мозг рабов. Они просто патентованные идиоты. Не на что обижаться, - подытожил радиоведущий.

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Вроде висит,вроде как зафиксировал,а все равно мне руки нализывает
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Эдгард Запашный на вопрос «КП» о том, хотел бы он что-то ответить радиоведущему, сказал следующее:

- Честно говоря, я глубоко поражен Доренко. То, что он говорил в эфире, неприемлемо. Он оскорбил всех артистов. Мне в большей степени обидно за ушедших людей. За Табакова, за Никулина, за моего ушедшего папу Вальтера Запашного. Этим сверхлюдям, которых уже нет. Которые, наверное, с удовольствием ему сейчас рот с мылом бы вымыли. Потому что он этого заслужил. Я просто поражаюсь цинизму происходящего на радиостанции, на которой Доренко сам признается, кому принадлежит эта радиостанция (Михаилу Гуцериеву, - ред.). Я считаю, во многом сейчас подставляет себя сам владелец этой радиостанции, не контролируя язык этого человека. Его надо однозначно отстранять от эфиров. Мне стыдно за этого человека, мне стыдно за эту радиостанцию, мне стыдно, что это происходит в моей стране, - заявил Эдгард Запашный.

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