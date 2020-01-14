2020-01-13T18:13:54+03:00
Общество

Яндекс.Деньги добавили сервис автоплатежей штрафов ГИБДД

Автоматическая оплата нарушений поможет сэкономить 50% от всей суммы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Рейтинг городов с самыми большими платежами по штрафам возглавили Москва, Красноярск и Самара / Фото: Андрей ГречаникРейтинг городов с самыми большими платежами по штрафам возглавили Москва, Красноярск и Самара / Фото: Андрей Гречаник
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Яндекс.Деньги предлагают своим пользователям новый сервис: автоплатежи по штрафам ГИБДД. Он сразу оповестит о новом штрафе и сам его автоматически оплатит, что позволит не пропустить первые 20 дней после нарушения, когда штраф можно оплатить с 50% скидкой. Яндекс.Деньги после оплаты штрафа сразу передадут данные в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Средства будут списываться из электронного кошелька или с банковской карты пользователя, а комиссия составит 1% от платежа, но не меньше 30 рублей.

- Даже ответственный водитель может пропустить своевременную уплату штрафа. Например, если смс о нарушении приходит, когда человек занят, - он читает сообщение, закрывает и забывает. Наша новая услуга поможет этого избежать, всегда платить вовремя и спокойно заниматься другими делами, - сообщает менеджер по продуктам Яндекс.Денег Степан Петухов.

В октябре Яндекс.Деньги провели исследование, в котором выяснилось, что среднестатистический платёж россиянина по штрафам увеличился с 496 до 531 рубля.

Рейтинг городов с самыми большими платежами по штрафам возглавили Москва, Красноярск и Самара. В конце списка находятся Волгоград, Омск и Нижний Новгород. Скорее всего потому, что там люди успевают оплачивать штрафы за нарушения в период 50% скидки.

Пользователи смогут подключить себе автоплатёж штрафов на сайте сервиса. Позже они смогут делать это в приложениях «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Штрафы», «Яндекс.Навигатор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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