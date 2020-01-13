2020-01-13T22:04:51+03:00
В мире

Тегеран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани

В Иране убийство генерала КСИР назвали нарушением всех возможных законов [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства СулейманиИран подаст в суд на Трампа из-за убийства СулейманиФото: REUTERS
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Убийство иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани стало нарушением всех возможных законов, поэтому Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за такое преступление. Соответствующие заявление сделал председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси.

«Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого (...) Мы это не оставим, он должен быть осуждён на международной арене», — передает слова руководителя инстанции агентство «Фарс».

Раиси назвал Сулеймани символом борьбы с терроризмом и поддержки угнетенных, а также уточнил, что вопрос об убийстве генерала должен решаться Советом по правам человека, который является организацией при Верховном суде Ирана, и министерством иностранных дел Исламской республики.

Напомним, генерала КСИР убили в ночь на 3 января в результате американских ракетных ударов в районе аэропорта Багдада. В ответ 8 января Тегеран запустил несколько баллистических ракет по американским авиабазам в Ираке.

Трамп назвал Сулеймани «монстром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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