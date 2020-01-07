Почему США убили иранского генерала Сулеймани и не начнется ли из-за этого мировая война

Иранский генерал Касем Сулеймани, по сути, второй человек в стране, был убит в ночь на 3 января. Американцы провели в районе аэропорта Багдада. Вашингтон назвал его причастным к организации нападения на американское посольство в столице Ирака.

Но обычно мировые державы не идут на убийство лидеров других стран. Если между ними нет прямой войны. О главных версиях и последствиях этого убийства рассказал журналист Максим Шевченко.

Публицист Максим Шевченко.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Версия № 1: Трамп поднимает рейтинг перед выборами

Шевченко: Американскому президенту грозят импичментом. Конгресс США уже за это проголосовал. Ждем только голосования в Сенате. Но там большинство сторонников Трампа. Есть вариант переносить импичмент, дождаться выборов в Сенат. Там уже есть вероятность, что большинство мест возьмут демократы. И они выкинут с позором Трампа из американской политики. На этом фоне он разыгрывает войну. Не виртуальную, а реальную. Происходит убийство одного из лидеров Ирана. Это расчёт на то, что в США будет патриотический подъем, все сплотятся вокруг президента.

Сама цепь событий, предшествующая убийству Сулеймани, очень сомнительна. Сначала какая-то группа обстреляла американскую базу. На Ближнем Востоке регулярно кто-то кого-то обстреливает. Ну, начни разбирательства, поговори на уровне спецслужб, заяви ноту протеста. В ответ на это наносится удар, уничтоживший руководство местного повстанческого шиитского движения. Уже в ответ на это организуется штурм американского посольства в Багдаде. Все эти три события очевидно находили не в интересах Ирана. Это провокация, с помощью которой американские спецслужбы развязали войну.

Трамп пытается развязать войну на фоне грозящего ему импичмента.Фото: REUTERS

Версия №2: Американцы хотят заработать

Шевченко: Трамп нанес этот удар, чтобы заработать денег для Америки. Уже цены на нефть поползли вверх. Это удобно для американской экономики. В идеале для Трампа, Иран должен сойтись в смертельной схватке с Саудовской Аравией. Весь нефтеносный регион должен заполыхать. Мстительные иранские добровольцы должны атаковать и королевство Персидского залива. Должна прекратиться оттуда вообще поставка нефти – в Китай, Японию, Европу. Тогда где им брать топливо? Или покупать у России, что совсем не просто. Поскольку наша страна находится в экономической блокаде, не даром санкции по «Северному потоку-2» совпали с этими событиями.

И останется в разгар этой бойни всем обращаться только к американцам. Штаты становятся главным паханом в этой мировой зоне, который распределяет для всех чифирь и хлеб. Вот к чему идет дело.

Если версия первая просто цинична, то эта история нам говорит о сути империализма. Нет такого преступления, на которое нельзя пойти ради прибыли в 300%. Да, заполыхает весь Ближний Восток, но это позволит укрепить доходы внутри США, укрепить уровень жизни. Опять хотят свои внутренние проблемы за счет чужих жизней.

На Ближнем востоке поднялась волна возмущения против авиаударов США по аэропорту в Ираке, где погиб Сулеймани..Фото: REUTERS

Версия №3: Остановить развитие военной мощи Ирана

Шевченко: К ней я очень осторожно подойду. Существуют серьезные опасения, что Израиль был заранее в курсе убийства Сулеймани. Хотя мои хороши ближневосточные друзья утверждают, что это не так. Однако Израиль полностью поддержал США. Почему? За годы блокады Иран преодолел большой путь: научный, технический, удалось модернизировать свою армию. Ирана стали боятся, прямая война с ним стала опасной.

Через год-два Иран перешел бы на очень высокий уровень вооружения. Напомню, что иранцы перехватывали самые современные американские беспилотники, брали их под контроль и сажали на своей территории. Также Гитлер объяснял свое нападение на СССР – если не нанести удар в 41-м, то в 43-м Союз выйдет на заоблачный уровень армии. И вона с ним станет невозможной. Тут похожий сценарий. И Израиль, возможно, очень боится такого соседа.

Прощаться с генералом Сулеймани пришли тысячи иранцев.Фото: REUTERS

Приведет ли это к большой войне?

Шевченко: Если Россия, Китай и Евросоюз займут правильную позицию, то нет. Мировая война – это наличие разных блоков. Трамп собирает антииранский блок. Но пока там кроме Израиля и нет никого. Между Ираном и США война неизбежна. Иранцы просто так не оставят убийство своего лидера.

Большой удачей для Штатов был бы ответный удар Ирана. Если бы они пошли в бой на их какие-то военные объекты или посольства. У меня есть большие опасения, что провокацию устроят сами американцы. И выдадут это за ответку Ирана. Поймите, Иран – это не террористы. Они атаковали военных, которых считают оккупантами. Но гражданские здания брать штурмом они точно не собираются. США могут сами устроить теракт на своей территории, чтобы мощью ракет и оружия обрушится на бедный Иран.

Трамп сейчас сидит и думает: «Ну, как они мне ответят?» Торпедируют наши танкеры? Тогда весь мир объявит их террористами. Нанесут удар по Саудовской Аравии? Тогда это приведет к росту цен на нефть. И это будет только выгодно США с продажей сланцевой нефти.

Интересна реакция самой Америки. Пентагон спихивает во всех официальных заявлениях ответственность на Трампа. Они будто говорят: «Это не мы, ребята!» Вы сейчас будете убивать наших солдат в Ираке, Сирии. Но поймите, это не мы убили вашего лидера. Это сделал наш безумный президент.

Как бы иранцы не ответили, это будет выгодно Штатам. Трамп уверен, что у Ирана нет оружия, которое добьет до Америки. Или даже поразит американские военные базы. Они еще прикрыты беспилотниками, станциями космического слежения.

А как же международное право?

Шевченко: Трамп спасает свою шкуру. Он похож на Нерона, который поджег Рим, чтобы ощутить себя великим императором. Только Трамп поджигает весь мир. Такой эгоизм, такое пренебрежение судьбами. Тогда все права человека, цена жизни, право нации на самоопределение, о которых нам столько говорили американцы, для них самих ничего не стоят. Выходит, это все разводка.

Мы имеем дело со страной, которой плевать на все человечество. Они говорят: «Что происходит у меня в Аризоне – важнее массовых убийств где-то на планете!» Мы должны были догадаться, когда атомные бомбы упали на Хиросиму и Нагасаки. Это было сделано не для того, чтобы прекратить кровопролитие и войну. Они хотели показать СССР свою мощь. Вот у нас есть такое оружие, которое после войны с нацистами и японцами мы можем обрушить на вас. Так что сидите и не рыпайтесь, проклятые большевики. И американцы идут на нарушение всем мировых правил – просто могут себе это позволить. Нарушают, размахивая ядерной дубиной у всех перед носом.

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