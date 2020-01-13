Эрекция длилась три дня: мексиканец попал в больницу после того, как принял «виагру» для быков
Врачи оказали экстренную хирургическую помощь мексиканцу, который принял сексуальный стимулятор, предназначенный для разведения быков.
К врачам мужчине пришлось обратиться через три дна после принятия таблеток, поскольку мощная эрекция, вызванная стимулятором для быков, не прекращалась. Экстренную хирургическую помощь мексиканцу оказали в городе Рейноса, расположенном на границе с Соеденными Штатами. Детали операции не раскрываются.
Как рассказал сам мужчина, препарат он принял сознательно, чтобы заняться сексом с 30-летней подругой. Ради приобретения стимулятора он даже ездил в другой штат.
Напомним, как ранее рассказывал сайт kp.ru, у 45-летнего мужчины из Доминиканцы эрекция длилась 27 дней. В качестве лечения врачи предложили ему ампутацию полового члена, после чего страдалец сбежал из больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU