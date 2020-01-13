2020-01-13T22:23:23+03:00
В мире

Эрекция длилась три дня: мексиканец попал в больницу после того, как принял «виагру» для быков

Мужчине оказали экстренную хирургическую помощь
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Эрекция длилась три дня: мексиканец попал в больницу после того, как принял «виагру» для быковЭрекция длилась три дня: мексиканец попал в больницу после того, как принял «виагру» для быковФото: Анастасия ШАРОВА
Изменить размер текста:

Врачи оказали экстренную хирургическую помощь мексиканцу, который принял сексуальный стимулятор, предназначенный для разведения быков.

К врачам мужчине пришлось обратиться через три дна после принятия таблеток, поскольку мощная эрекция, вызванная стимулятором для быков, не прекращалась. Экстренную хирургическую помощь мексиканцу оказали в городе Рейноса, расположенном на границе с Соеденными Штатами. Детали операции не раскрываются.

Как рассказал сам мужчина, препарат он принял сознательно, чтобы заняться сексом с 30-летней подругой. Ради приобретения стимулятора он даже ездил в другой штат.

Напомним, как ранее рассказывал сайт kp.ru, у 45-летнего мужчины из Доминиканцы эрекция длилась 27 дней. В качестве лечения врачи предложили ему ампутацию полового члена, после чего страдалец сбежал из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эрекция длилась три дня: мексиканец попал в больницу после того, как принял «виагру» для быков
Тегеран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани
«Антифашисты уйдут в подполье»: Захарова оценила отказ Варшавы отмечать 75-летие освобождения
США внесли в санкционный список молдавского олигарха Плахотнюка
В Подмосковье загорелся междугородний автобус
Елизавета II благословила принца Гарри и его жену Меган на «новую жизнь»
Экс-президент Абхазии заявил, что самостоятельно принял решение уйти в отставку
В сети раскритиковали решение Безоса «пожертвовать 4,6 минуты денег» для борьбы с пожарами в Австралии
Лавров: Несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ
Москва и Минск примут решение по тарифам на транзит нефти в январе
Варшава отказалась отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Россиян ждут «температурные качели»
В российских школах начнут учить распознавать чужие эмоции
Эксперт объяснил, почему в России не будут блокировать аккаунты за «запрещенку»
Запашный сравнил характер русского медведя и тигра
Саррадж не будет встречаться в Москве с Хафтаром
Эрдоган заявил, что «решительно» настроен принять в участие в саммите по Ливии в Берлине