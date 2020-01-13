13 Янв. 2020 2020-01-13T22:23:23+03:00

Эрекция длилась три дня: мексиканец попал в больницу после того, как принял «виагру» для быков Фото: Анастасия ШАРОВА

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Врачи оказали экстренную хирургическую помощь мексиканцу, который принял сексуальный стимулятор, предназначенный для разведения быков.

К врачам мужчине пришлось обратиться через три дна после принятия таблеток, поскольку мощная эрекция, вызванная стимулятором для быков, не прекращалась. Экстренную хирургическую помощь мексиканцу оказали в городе Рейноса, расположенном на границе с Соеденными Штатами. Детали операции не раскрываются.

Как рассказал сам мужчина, препарат он принял сознательно, чтобы заняться сексом с 30-летней подругой. Ради приобретения стимулятора он даже ездил в другой штат.

Напомним, как ранее рассказывал сайт kp.ru, у 45-летнего мужчины из Доминиканцы эрекция длилась 27 дней. В качестве лечения врачи предложили ему ампутацию полового члена, после чего страдалец сбежал из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU