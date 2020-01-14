2020-01-14T05:48:17+03:00
Общество

Законопроект о системе накопительной пенсии в Госдуму могут внести в феврале

Ранее предполагалось, что систему запустят с 1 января 2021 года.
Мария ИГНАТЬЕВА
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Законопроект о системе накопительной пенсии в Госдуму могут внести в февралеЗаконопроект о системе накопительной пенсии в Госдуму могут внести в февралеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о системе накопительных пенсий может поступить в Госдуму уже в феврале текущего года.

- Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют, - цитирует Аксакова ТАСС.

Напомним, предполагалось, что запустят систему с 1 января 2021 года. Как пишет ряд СМИ, к настоящему времени правительство не включило закон в план законопроектной деятельности на 2020 год. Издания сообщают, что это может указывать на отсутствие у властей планов на внесение его в Госдуму в текущем году. В Минфине тем временем уточнили, что документы внесут в правительство по завершении "согласительных процедур".

Сайт kp.ru писал ранее, что Госдума приняла законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсий до конца 2022 года. Накопительная часть пенсии — это деньги, которые копятся на специальном лицевом счете или счете в негосударственном пенсионном фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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