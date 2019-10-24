Накопительную часть пенсии снова «заморозили»: что это значит

Отчисления в накопительную часть наших пенсий будут заморожены до конца 2022 года. В этом суть документа, который в четверг приняли в первом чтении депутаты Госдумы. Сенсации в этом нет. Заморозку постоянно продлевают с 2014 года.

- Законопроект носит технический характер. Но формально его нужно принять, чтобы не было нестыковок с федеральным бюджетом на ближайшие три года, - пояснила Ольга Павлова, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

Напомним, с 2005 года у большинства работающих россиян по 6% от каждой зарплаты отправлялись в накопительную часть пенсии. Эти средства шли либо в государственную управляющую компанию Внешэкономбанка, либо в негосударственные пенсионные фонды. А потом вкладывались в ценные бумаги крупных российских компаний. Но в конце 2013 года эти отчисления решили заморозить.

Официальная версия правительства тогда была следующей. Мол, рынок негосударственных пенсионных фондов нужно избавить от мошенников. И в этом была большая доля истины. Многие предприниматели воспринимали пенсионные накопления как источник очень дешевых денег. И действовали просто. Покупали действующий НПФ, а затем вкладывали средства будущих пенсионеров в свои рискованные бизнес-проекты. Как результат - несколько частных фондов обанкротились. Государство вернуло будущим пенсионерам номинал накоплений, но они потеряли весь инвестиционный доход, накопленный за это время.

В то же время была и другая веская причина. В 2013 году бюджет Пенсионного фонда стал страдать от триллионного дефицита. На столько сборы страховых взносов с трудоспособных россиян были меньше тех выплат, которые шли пенсионерам. А число последних с каждым годом росло. Соответственно, резко рос и дефицит. При этом на выплаты в накопительную часть тогда шли большие деньги (по 300 - 400 млрд рублей в год). И эти средства оседали на индивидуальных счетах граждан в государственном и частных фондах. Тогда отчисления в накопительную часть заморозили, средства перенаправили в страховую. То есть вместо рублей на наших виртуальных пенсионных счетах стало копиться больше баллов (при выходе на пенсию их конвертируют в рубли).

Примечательно, что экономия бюджета за эти годы значительно выросла.

- Доходы бюджета Пенсионного фонда РФ в 2022 году, по предварительной оценке, увеличатся на сумму более 634 млрд рублей, что позволяет направить дополнительные поступления на текущие выплаты страховых пенсий, - пояснила Ольга Павлова.

По словам экспертов, на наших будущих пенсиях это никак не отразится. По сути, государство берет взаймы у самого себя и повышает виртуальные обязательства, расплачиваться по которым нужно будет спустя десятилетия. При этом в ближайшие пять лет средняя пенсия в стране будет повышаться на 1000 рублей каждый год и к 2024 году достигнет 20 тысяч рублей в месяц.

Напомним, сейчас в накопительной системе крутится более 4 триллионов рублей. Это остатки на наших индивидуальных счетах. Дополнительные взносы от работодателей в рамках обязательного пенсионного страхования с конца 2013 года туда не производятся, но суммы растут за счет приращения инвестиционного дохода. Средний доход примерно равен уровню инфляции.

В ближайшие пять лет средняя пенсия в стране будет повышаться на 1000 рублей каждый год.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подробнее о том, что такое накопительная часть пенсии и почему ее который год «морозят», можно прочитать здесь.

Кроме того, чиновники активно обсуждают альтернативные варианты. Накопительный компонент в пенсионной системе страны обязательно должен быть. Это повышает ее устойчивость. Вот что, например, предлагают сделать в Минфине.