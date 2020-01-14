2020-01-14T07:22:51+03:00
Экономика

Кудрин рассказал о масштабах воровства из федерального бюджета России

Речь идет примерно о двух-трех миллиардах рублей в год
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Глава счетной палаты России Алексей КудринГлава счетной палаты России Алексей КудринФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Глава счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о масштабах воровства из федеральной казны. По его данным, речь идет о двух-трех миллиардах рублей в год по уголовным делам, а объем нарушений в этой сфере за 2019 году насчитывает порядка 804 миллиардов.

- Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них - нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть - это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями, - рассказал Кудрин в интервью для РИА Новости.

Он уточнил, что счетная палата намерена постепенно переходить от поиска нарушений к выявлению систематических проблем в финансовой сфере. Иными словами ведомство планирует увеличить долю стратегического аудита. Однако это не значит, что от поиска и анализа финансовых нарушений в конечном итоге откажутся.

- Надеюсь, даже расширим это направление за счет применения цифровых методов анализа. Мы поставим для себя такой KPI – больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем, - поделился планами Кудрин.

В счетной палате полагают, что новую модель управления они построят уже к середине текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Назван лучший момент для покупки iPhone по выгодной цене
В России резко выросло число банкротов
Хафтар назвал причину неподписания соглашения о перемирии в Ливии
Реальные зарплаты россиян вырастут на 2,3% в 2020 году
Кудрин рассказал о масштабах воровства из федерального бюджета России
Немецкий политолог рассказал, за что Польша хочет отомстить России
В Финляндии член экипажа Finnair выпал из самолета в аэропорту Хельсинки
Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7
Законопроект о системе накопительной пенсии в Госдуму могут внести в феврале
В Болгарии в доме у пиротехника, пострадавшего при взрыве, нашли 11 килограммов тротила
В Киеве девять человек пострадали в результате порыва теплосети
Al Arabiya: в Триполи возобновились вооруженные столкновения
Инспекторы Минобороны Великобритании посетят российский военный объект в Ростовской области
Путин по телефону обсудил с Меркель подготовку к берлинской конференции по ливийскому урегулированию
На Украине всю рекламу переведут на госязык
В небе над Тегераном перед крушением украинского Boeing 737 был замечен еще один самолет
В "Единой России" не поддержали идею о налогах для домохозяек
На Украине появится реестр педофилов
В РПЦ рассказали, что подарить верующим на Новый год
Помпео заявили о восстановлении "пошатнувшихся" позиций в сфере сдерживания Ирана, России и Китая