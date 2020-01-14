Кудрин рассказал о масштабах воровства из федерального бюджета России

14 Янв. 2020 2020-01-14T07:22:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о масштабах воровства из федеральной казны. По его данным, речь идет о двух-трех миллиардах рублей в год по уголовным делам, а объем нарушений в этой сфере за 2019 году насчитывает порядка 804 миллиардов.

- Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них - нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть - это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями, - рассказал Кудрин в интервью для РИА Новости.

Он уточнил, что счетная палата намерена постепенно переходить от поиска нарушений к выявлению систематических проблем в финансовой сфере. Иными словами ведомство планирует увеличить долю стратегического аудита. Однако это не значит, что от поиска и анализа финансовых нарушений в конечном итоге откажутся.

- Надеюсь, даже расширим это направление за счет применения цифровых методов анализа. Мы поставим для себя такой KPI – больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем, - поделился планами Кудрин.

В счетной палате полагают, что новую модель управления они построят уже к середине текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU