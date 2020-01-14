2020-01-14T07:32:21+03:00
Политика

Хафтар назвал причину неподписания соглашения о перемирии в Ливии

Предложенной командующему ЛНА документ игнорировал ряд требований армии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар покинул Москву, так и не подписав соглашение о перемирии с правящим в Триполи Правительством национального согласия Фаиза Сарраджа, поскольку предложенный вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА. Такую причину назвал сам военачальник.

"Проект игнорирует многие из требований ливийской армии", - цитирует его телеканал Al Arabiya.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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