Хафтар назвал причину неподписания соглашения о перемирии в Ливии
Предложенной командующему ЛНА документ игнорировал ряд требований армии
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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар покинул Москву, так и не подписав соглашение о перемирии с правящим в Триполи Правительством национального согласия Фаиза Сарраджа, поскольку предложенный вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА. Такую причину назвал сам военачальник.
"Проект игнорирует многие из требований ливийской армии", - цитирует его телеканал Al Arabiya.
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ИСТОЧНИК KP.RU