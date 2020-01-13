Саррадж не будет встречаться в Москве с Хафтаром

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:53:49+03:00

Представители ПНС заявили, что не будут сидеть с ним за одним столом с ЛНА ни при каких обстоятельствах

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Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался от встречи с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, сообщил глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри.

- Мы отказались от любой встречи с Хафтаром и не будем сидеть с ним за одним столом ни при каких обстоятельствах. Переговоры в Москве ведутся с нашими турецкими и российскими друзьями, - передал его слова телеканал Libya Al Ahrar.

Напомним, что Министерство иностранных дел России сообщало в понедельник, что Саррадж и Хафтар проучаствуют в переговорах министерств иностранных дел и обороны России и Турции в Москве. 12 января Халед аль-Мишри рассказал телеканалу, что в Москве также будет подписано соглашение о прекращении огня между враждующими сторонами Ливии, который вступил в силу в полночь того же дня. Инициатива была предложена президентами России и Турции.

Сейчас в Ливии существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке Ливии вместе с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. В связи с длившимися с 4 апреля позиционными боями около Триполи ЛНА Хафтара объявила 12 декабря о начале наступления на столицу страны.

ИСТОЧНИК KP.RU