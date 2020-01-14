Al Arabiya: в Триполи возобновились вооруженные столкновения

14 Янв. 2020 2020-01-14T04:03:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь с 13 на 14 января на юге Триполи возобновились вооруженные столкновения. По данным телеканала Al Arabiya, командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар покинул Москву, где проходили переговоры о прекращении огня между враждующими сторонами Ливии. Договор он не подписал.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее армия Хафтара объявила, что с 00:01 по местному времени в воскресенья, 12 января, прекращает все боевые действия на западе Ливии и будет соблюдать «режим тишины», если его станут придерживаться и силы ПНС. В тот же день глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри сообщал, что в Москве будет подписано соглашение о прекращении огня между враждующими сторонами Ливии, который вступил в силу в полночь того же дня. Инициатива была предложена президентами России и Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU