2020-01-14T04:03:39+03:00
В мире

Al Arabiya: в Триполи возобновились вооруженные столкновения

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня
Мария ИГНАТЬЕВА
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Al Arabiya: в Триполи возобновились вооруженные столкновенияAl Arabiya: в Триполи возобновились вооруженные столкновенияФото: REUTERS
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В ночь с 13 на 14 января на юге Триполи возобновились вооруженные столкновения. По данным телеканала Al Arabiya, командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар покинул Москву, где проходили переговоры о прекращении огня между враждующими сторонами Ливии. Договор он не подписал.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее армия Хафтара объявила, что с 00:01 по местному времени в воскресенья, 12 января, прекращает все боевые действия на западе Ливии и будет соблюдать «режим тишины», если его станут придерживаться и силы ПНС. В тот же день глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри сообщал, что в Москве будет подписано соглашение о прекращении огня между враждующими сторонами Ливии, который вступил в силу в полночь того же дня. Инициатива была предложена президентами России и Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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