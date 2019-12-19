Палата представителей конгресса США объявила Трампу импичмент

СЕГОДНЯ 05:02 2019-12-19T05:25:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 18 декабря, Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. Такой «приговор» действующему главе Белого дома был вынесен по двум статьям – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу».

Американского лидера обвиняют в том, что он пытался помешать расследованию по импичменту, а также «подстрекал иностранное правительство» (то есть, Украину) к вмешательству в выборы в США, задерживая одобренную конгрессом военную помощь.

За идею отстранить Трампа от власти досрочно выступили демократы, у которых в Палате большинство, республиканцы были против. Теперь слово за сенатом, который продолжит процесс, передает РИА Новости.

К слову, как писал сайт kp.ru, сам Трамп называет попытки демократов добиться его импичмента «величайшей охотой на ведьм за всю американскую историю» и уверяет, что ничего плохого не делал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телефонный разговор Трампа с Зеленским: стенограмма

Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU