2019-12-19T05:25:27+03:00
Политика

Палата представителей конгресса США объявила Трампу импичмент

Главу Белого дома обвинили в «превышении полномочий»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 18 декабря, Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. Такой «приговор» действующему главе Белого дома был вынесен по двум статьям – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу».

Американского лидера обвиняют в том, что он пытался помешать расследованию по импичменту, а также «подстрекал иностранное правительство» (то есть, Украину) к вмешательству в выборы в США, задерживая одобренную конгрессом военную помощь.

За идею отстранить Трампа от власти досрочно выступили демократы, у которых в Палате большинство, республиканцы были против. Теперь слово за сенатом, который продолжит процесс, передает РИА Новости.

К слову, как писал сайт kp.ru, сам Трамп называет попытки демократов добиться его импичмента «величайшей охотой на ведьм за всю американскую историю» и уверяет, что ничего плохого не делал.

Трампу объявили импичмент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телефонный разговор Трампа с Зеленским: стенограмма

Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вы видели мои рейтинги?»: Трамп уверен, что импичмент ему не грозит
Палата представителей конгресса США объявила Трампу импичмент
ГА ООН призвала США оперативно выдавать въездные визы делегатам
Пожилая москвичка устроила взрыв в квартире, когда варила наливку по рецепту из Интернета
Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными
Косачев назвал принятие ООН резолюции против героизации нацизма «отличной новостью для цивилизованного мира»
Беспорядки в Барселоне: пострадали 12 человек
Пожар не нанес большого ущерба крейсеру «Адмирал Кузнецов»
«Люди бьются за металл»: Ирина Роднина прокомментировала громкие скандалы в фигурном катании
Россияне стали реже оплачивать покупки «живыми» деньгами
Глава МИД Украины считает, что еще есть шанс договориться с Россией о транзите газа