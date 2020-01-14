"Как будто не человек, а вещь": Бута перевели в спецблок для террористов

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:51:17+03:00

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Российский летчик Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме Мэрион по обвинению в снабжении террористов оружием, был переведен из зоны общего строгого режима в специальный блок для террористов. Об этом сообщила его супруга Алла.

Женщина рассказала, что Виктор связался с ней в понедельник вечером по телефону. Также вскоре перевода он отправил жене электронное письмо.

"Вчера (9 января) меня вызвали в офис тюремного лейтенанта и перевели обратно в спецблок, через три года и три месяца после того, как я его покинул. О причинах перевода мне ничего не сообщили, никакого рапорта о происшествии, в связи с которым могло бы быть принято такое решение, составлено не было", — говорится в послании.

Алла Бут посетовала, что если раньше Виктор мог звонить домой каждый день, то в спецблоке разрешено лишь два разговора в неделю, и то их надо заказывать сильно заранее. Накануне заключенный смог поговорить в один день и с женой, и с мамой лишь потому, что у него был день рождения. И это при том, что еще в ноябре обсуждался перевод россиянина в тюрьму общего режима.

"Это какое-то нечеловеческое отношение. <...> Как будто не человек, а вещь, — вынули на время из коробочки, а потом решили положить обратно. США обвиняют Россию в "жестоком обращении" с американцем [Полом] Уиланом, арестованным за шпионаж. Индейку ему не разрешили съесть в американский День благодарения! А сами они с россиянами творят в своих тюрьмах что хотят", — негодует супруга заключенного.

Сотрудники посольства РФ в Вашингтоне в скором времени направят в Бюро тюрем США запрос по ситуации. Также они попробуют дозвониться до руководства тюрьмы Мэрион и узнать причины перевода, сообщает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что Бут находится в неволе уже более семи лет. Осенью прошлого года он впервые с 2012-го встретился с семьей и еле узнал дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU