Полиция России стала чаще ловить граждан на взятках

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:08:13+03:00

За десять месяцев 2019 года выявлено 2,2 тысячи таких инцидентов

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Сотрудники российской полиции стали чаще ловить граждан на взятках. За десять месяцев 2019 года было выявлено на 13,1% больше таких эпизодов, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом сообщили в пресс-центре министерства внутренних дел России.

"Всего подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел выявлено 2 тысячи 242 факта получения взяток", - свидетельствуют данные ведомства.

Стоит отметить, что только сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД с начала прошлого года раскрыли 54 факта коррупции, передаёт ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее глава счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о масштабах воровства из федерального бюджета. Согласно данным политика, ежегодно по уголовным делам о коррупции проходят два-три миллиарда рублей, а объем самих нарушений насчитывает порядка 804 миллиардов за 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU