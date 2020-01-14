Чайка: за строительством космодрома "Восточный" следят из космоса

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:20:05+03:00

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Генеральная прокуратура России контролирует процесс строительства космодрома "Восточный" в Амурской области из космоса. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чайка.

Выступая на торжественном мероприятии в честь 298-летия образования прокуратуры в стране, он рассказал, что сейчас, по распоряжению руководства России, совершенствуется надзор в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Так, например, наблюдение за строительством объектов "Восточного" ведется совместно с Роскосмосом с помощью спутников с фото- и видеофиксацией, передает ТАСС.

Напомним, что каждый десятый рубль, пущенный на строительство космодрома "Восточный" из бюджета, был украден. Общая сумма потерь составляет около 11 миллиардов рублей. В рамках расследования заведены десятки уголовных дел. Многие виновники растрат уже осуждены.

Руководитель Службы внутреннего аудита корпорации Артем Мельников в эфире Радио "КП" рассказал, что теперь воровство средств проекта приравнивается к измене. Ведь воруют не у госкорпорации, а у оборонного щита России.

ИСТОЧНИК KP.RU