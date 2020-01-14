2020-01-14T14:00:32+03:00
Политика

Киев озвучил выплаченную "Газпромом" компенсацию с точностью до цента

За два года к долгу были начислены пенни в размере около $350 млн
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Газпром" выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда"Газпром" выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского судаФото: REUTERS
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Российская корпорация "Газпром" перечислила "Нафтогазу" 2 миллиарда 917 миллионов 551 тысячу 678 долларов и 80 центов. Сумма поступила на счета украинской компании 29 декабря 2019 года в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил генеральный директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Изначально размер компенсации был меньше, но за два года оспаривания решения были начислены пени в размере около 350 миллионов долларов.

"Декабрьский перевод от "Газпрома" "Нафтогазу" был в сумме $2 917551678,80", - уточнил Макогон в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Сайт kp.ru писал, что в Киеве сообщили о поступлении средств на счета накануне празднования нового года. Спор решили урегулировать мирно с целью заключения нового контракта на транзит газа через территорию Украины.

"Нафтогаз" хотел получить еще больше денег, но "Газпром" отклонил все остальные претензии.

Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

ИСТОЧНИК KP.RU

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