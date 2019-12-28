Зеленский назвал победой выплату "Газпромом" 2,9 млрд долларов

СЕГОДНЯ 09:47 2019-12-28T09:47:50+03:00

По словам президента Украины, деньги уже поступили на счета страны

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой победой тот факт, что "Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. По словам главы государства, деньги поступили на национальные счета, согласно достигнутым с Россией договоренностям.

"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны — большая", - цитирует РИА Новости политика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747311" frameborder="0"></iframe> Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

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ИСТОЧНИК KP.RU