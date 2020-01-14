2020-01-14T14:06:24+03:00
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Московская панда Диндин победила в международной панда-премии

Жительница Московского зоопарка получила традиционную премию The Giant Panda Global Awards [фото]
Ольга МАТЫС
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Диндин и ЖуиДиндин и ЖуиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Панду Диндин, живущую в России, в результате онлайн-голосования признали одной из самых "любимых панд за пределами Китая". Как стало известно, обитательница Московского зоопарка получила в этой номинации международной панда-премии The giant Panda Global Awards третье место. Премия вручается не только милым китайским мишкам за их очарование, но и зоопаркам, природоохранным организациям и специалистам, которые поддерживают и исследуют больших панд.

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3 января в Бельгии состоялась торжественная церемония вручения премии The Giant Panda Global Awards
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Также пресс-служба Московского зоопарка сообщила, что панда-премия досталась не только Диндин, но и генеральному директору зоопарка Светлане Акуловой - она была признана второй по популярности "панда-персоной года".

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Диндин получила награду в номинации Любимая панда за пределами Китая
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Панды Диндин и Жуи приехали в Москву в 2019
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Ну и само открытие в зоопарке вольерного комплекса "Фауна Китая", специально для которого из Поднебесной привезли панд Диндин и Жуи, стало самым популярным моментом 2019 года, связанным с пандами - "Панда-событием года".

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Сложно сказать наверняка, но кажется, что Диндин что-то очень рассмешило... Ph: Н.Назарова
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Диндин и Жуи быстро покорили серд
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Напомним, что ранее kp.ru рассказывал, как Московский зоопарк использует нераспроданные новогодние ёлки.

Панды в Московском зоопарке.Ну до чего же они очаровательные! В Московском зоопарке появилась парочка гигантских панд из Китая

ИСТОЧНИК KP.RU

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