Московская панда Диндин победила в международной панда-премии

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:06:24+03:00

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Панду Диндин, живущую в России, в результате онлайн-голосования признали одной из самых "любимых панд за пределами Китая". Как стало известно, обитательница Московского зоопарка получила в этой номинации международной панда-премии The giant Panda Global Awards третье место. Премия вручается не только милым китайским мишкам за их очарование, но и зоопаркам, природоохранным организациям и специалистам, которые поддерживают и исследуют больших панд.

moscow_zoo_official 3 января в Бельгии состоялась торжественная церемония вручения премии The Giant Panda Global Awards

Также пресс-служба Московского зоопарка сообщила, что панда-премия досталась не только Диндин, но и генеральному директору зоопарка Светлане Акуловой - она была признана второй по популярности "панда-персоной года".

moscow_zoo_official Диндин получила награду в номинации Любимая панда за пределами Китая

moscow_zoo_official Панды Диндин и Жуи приехали в Москву в 2019

Ну и само открытие в зоопарке вольерного комплекса "Фауна Китая", специально для которого из Поднебесной привезли панд Диндин и Жуи, стало самым популярным моментом 2019 года, связанным с пандами - "Панда-событием года".

moscow_zoo_official Сложно сказать наверняка, но кажется, что Диндин что-то очень рассмешило... Ph: Н.Назарова

moscow_zoo_official Диндин и Жуи быстро покорили серд

Напомним, что ранее kp.ru рассказывал, как Московский зоопарк использует нераспроданные новогодние ёлки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713567" frameborder="0"></iframe> Панды в Московском зоопарке.Ну до чего же они очаровательные! В Московском зоопарке появилась парочка гигантских панд из Китая

ИСТОЧНИК KP.RU