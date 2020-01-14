Московская панда Диндин победила в международной панда-премии
Панду Диндин, живущую в России, в результате онлайн-голосования признали одной из самых "любимых панд за пределами Китая". Как стало известно, обитательница Московского зоопарка получила в этой номинации международной панда-премии The giant Panda Global Awards третье место. Премия вручается не только милым китайским мишкам за их очарование, но и зоопаркам, природоохранным организациям и специалистам, которые поддерживают и исследуют больших панд.
Также пресс-служба Московского зоопарка сообщила, что панда-премия досталась не только Диндин, но и генеральному директору зоопарка Светлане Акуловой - она была признана второй по популярности "панда-персоной года".
Ну и само открытие в зоопарке вольерного комплекса "Фауна Китая", специально для которого из Поднебесной привезли панд Диндин и Жуи, стало самым популярным моментом 2019 года, связанным с пандами - "Панда-событием года".
Напомним, что ранее kp.ru рассказывал, как Московский зоопарк использует нераспроданные новогодние ёлки.
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ИСТОЧНИК KP.RU