2020-01-14T14:00:09+03:00
Общество

«Там про страну вообще не слова»: Жириновский предложил сократить и изменить гимн России

Политику кажется, что текст слишком длинный
Юлия САЛЬНИКОВА
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Политик настаивает - текст гимна слишком длинныйПолитик настаивает - текст гимна слишком длинныйФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Жириновский предложил сократить гимн России. По мнению лидера ЛДПР, шесть куплетов для исполнения и прослушивания – слишком много. Число куплетов он хотел бы сократить до трех.

- Оставить три куплета и припев четвертым. Пусть комитет Госдумы по культуре этим займется, - сказал он, выступая на пленарном заседании.

В качестве главного аргумента он привел сложность запоминания текста гимна. По его мнению, с этим могут возникнуть сложности у пожилых людей, а также у женщин и детей.

Как сообщает ТАСС, Жириновский не доволен также и содержанием гимна, которое он завал «не самым удачным»:

- Гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна. Там про страну вообще ни слова не сказано.

При этом, Жириновский не первый, кто предлагает изменить российский гимн. До него похожую идею озвучивал Юрий Лоза. Ему показалось, что современный гимн "не поется".

ИСТОЧНИК KP.RU

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