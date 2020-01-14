Украине придется «порезать» газотранспортную систему на металлолом

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:43:55+03:00

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Директор компании ExPro Consulting Геннадий Кобаль считает, что со временем газотранспортную систему Украины придется "порезать" на металлолом.

Ее инфраструктура рассчитана на транзит 200 миллиардов кубических метров топлива, однако стране уже не нужен такой объем мощностей.

Из-за созданных Россией обходных маршрутов - "Турецкий поток", "Северный поток-2" - Киев не может рассчитывать более чем на 40 миллиардов кубических метров в год по истечению действующего пятилетнего контракта. Желающих покупать газ у "Газпрома" на восточной границе, по словам Кобаля, нет, а значит Украине придется приступить к сокращению мощностей.

"То, насколько нужно "порезать" ГТС, будет зависеть, впрочем, от объемов добычи", - цитирует телеканал "112 Украина" директора компании.

Сайт kp.ru писал, что развал газотранспортной системы Украины еще в прошлом году предсказывали в Кремле. Без российского газа сооружение не имеет смысла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752608" frameborder="0"></iframe> «Нафтогаз» и «Газпром» нарушили срок по мировому соглашению.Компании должны были подписать документ до 29 декабря

ИСТОЧНИК KP.RU