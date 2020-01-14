2020-01-14T16:13:27+03:00
В мире

В госучреждениях Индии введут перерывы на йогу

Власти страны предлагают частным компаниям, где сотрудники испытывают постоянный стресс, последовать их примеру
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Индии готовы популяризировать йогу, в том числе и с помощью чиновниковВ Индии готовы популяризировать йогу, в том числе и с помощью чиновниковФото: Сергей КУРОЧКИН
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Чиновников в Индии поставят в позу «собака мордой вниз» - в государственных учреждениях вводят перерывы на занятие йогой. Инициаторами стали сотрудники министерства AYUSH, где занимаются изучением и пропагандой традиционных индийских лечебных практик. Они уже разработали комплекс для чиновников – в основном это простые упражнения, которые смогут выполнить все, вне зависимости от возраста и физической подготовки.

Как сообщает Times of India для сотрудников ведомств готовят обновленное расписание с учетом йоги. Такая практика подарит чиновникам «бодрость и улучшит их самочувствие».

Такие же "физминутки" предлагают ввести и в частных компаниях, особенно на тех предприятиях, где сотрудники регулярно испытывают стресс. По версии представителей министерства AYUSH, 30-минутные занятия йогой помогут как сотрудникам лучше себя чувствовать, так и работодателю - такой перерыв повышает производительность труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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