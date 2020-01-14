Инстаграм-модель упала со скалы при попытке сделать селфи на фоне рассвета

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:05:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Австралии разбилась инстаграм-модель Мэдалин Дэвис. Девушка достаточно успешно вела блоги в Instagram, Facebook и YouTube, она делилась своими фотографиями, давала советы по макияжу, рассказывала о своих путешествиях. Несколько месяцев назад она переехала в Австралию из Великобритании.

Вечером 12 января она вместе с друзьями возвращалась с вечеринки, компания проходила мимо Алмазной бухты, как вдруг Мэдалин предложила приятелям сделать фото на память – со скалы было видно рассвет. Девушка перелезла через забор, который ограждал проход к скале для туристов, села на край обрыва и достала телефон. Друзья позже признались полицейским, что она соскользнула вниз так быстро, что никто не успел отреагировать. Теперь офицеры проверяют кадры видеонаблюдения, пытаясь восстановить картину произошедшего.

Истаграм-модель разбилась, высота, с которой она упала, была не меньше 30 метров.

Модель упала с 30-метровой высотыФото: Instagram.com

Мать девушки рассказала The Mirror, что смерть модели вызвала шквал насмешек над погибшей и ее семьей. Из-за оскорблений Ребекка Смит вынуждена была закрыть некоторые страницы дочери в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU